房委會通過公屋資產上限整體上調1.9%　另凍結1至5人家庭入息限額

公屋輪候時間高企，房屋委員會轄下資助房屋小組委員會今（17日）討論2023／24年度公屋入息及資產限額檢討的結果，並通過不同家庭人數申請者的建議入息及資產限額，將自4月1日起生效。



房委會發言人指，公屋入息及資產限額每年按既定機制檢討，惟如按機制單身至5人家庭的入息限額須要下調，故考慮到疫情對經濟衝擊後，決定凍結單身至5人家庭的入息限額，而六人及以上家庭的入息限額，則按照既定機制上調。至於資產限額方面，則建議上調1.9%，即單身人士資產上限放寬至27.8萬元，三人戶則放寬至49萬元。



房委會通過按機制，建議凍結公屋申請人士及住戶的入息限額，單身人士維持月入12,940元。（資料圖片）

單身至5人家庭入息跌 6至10人收入升

據早前房委會的文件，如按既定公式計算（住戶開支，當中包括住屋開支和非住屋開支，加上5%備用金計算）， 單身人士至五人家庭的公屋入息限額則下跌，跌幅由0.9%至4.2%不等，當中4人家庭跌最大，達4.2%，單身人士則緊隨其後達3.7%。

至於6人家庭至10人家庭或以上，入息限額則錄得升幅由1.6%至4.6%不等，並以6人家庭升幅最大，達4.6%，其他人數的家庭則均為1.6%。

不過，房委會表示，由於本地經濟正從前所未有的疫情所帶來的影響中逐漸恢復，作為公屋目標群組的低收入家庭的生計仍受到嚴重影響，故有必要特別考慮為生計可能受到疫情嚴重影響的小家庭提供緩衝。

房委會轄下資助房屋小組委員會，今通過參考以往做法，建議將一人至五人家庭的入息限額凍結在現水平，至於六人及以上家庭的入息限額，建議按照既定機制調整。

通過提高資產限額至27.8萬元起

另外，小組委員會亦通過，跟隨甲類消費物價指數在過去一年的1.9%增幅來調整現行的公屋資產限額。換言之，單身人士的資產限額，最新是27.8萬元，4人家庭則是57.3萬元。

相關入息及資產限額檢討的結果將自4月1日起生效。