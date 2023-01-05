房委會本年度錄57.3億盈餘　建築成本增　財政儲備預測減至497億

房委會財務小組委員會今日（5日）審議本年度財政預算案以及未來4年財政情況。按房委會最新財政預測，房委會財政儲備將由2022年的4月初約589億元略減至2027年3月底的約497億元。



房委會指，受第五波疫情影響，建築材料未能抵港，本年度建築開支較預期減少，但需於2023/24年度追補入帳，按年大幅增加61%至284億元。本年度起計的5個年度，合共9.4萬伙的建築成本將達1,472億元，惟下一個5年期則隨公營房屋供應增加，料年度建築成本將較目前預測介乎176億元至284億元，將增逾倍以上。



房委會財務小組委員會審議本年度財政預算案，以及未來4年財政情況。（資料圖片／鄭子峰攝）

房委會表示，預測的現金及投資結餘將由2022年4月初約589億元，下跌至2027年3月底的約497億元，並預計未來5個財政年度建築成本增加，但會被資助房屋銷售收入及投資收入抵銷，強調有足夠資金，應付未來5年的預算。

2022/23年度的綜合帳目盈餘修訂為57.3億元，預測2023/24年度的盈餘為190億元。根據去年房委會的預測，至2026年3月底的財政儲備為約577億元，而今次預測少約80億元。

今年度的建屋開支預測，只計及直至26/27年度的9.4萬伙，並未計及特首李家超首份《施政報告》及最新長遠房屋策略報告。

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房委會表示，22/23年度建築開支為176億元，較去年預測的203億元少，房委會稱，受第五波疫情影響，建築材料未能抵港，建築開支遂有減少，遂估算將於本年度追補入帳，料2023/24年度的建築開支達284億元，按年增加61%。

至於5年（22/23年度至2026/27年度）總建築開支估算方面，則預計達1,472億元，將合共興建9.4萬個公營房屋單位。房委會表示，由於未來建屋量大增，將令建築開支成本增加，其中2026/27年度將達406億元，較目前增加131%。現時政府已在財政儲備預留824億元，作公營房屋發展和相關基建之用。

下一個5年期則隨公營房屋供應大幅增加，料建築成本將較目前預測介乎176億元至284億元，將增逾倍以上，房委會指暫未能提供實數。

資助房屋方面，2022/23年度的盈餘為42.13億元，較去年預測的62.34億元，減少20.21億元，預算23/24年的盈預則為149.7億元，隨後3年則會有上有落，並隨交樓而增加。

租住公屋方面，房委會2022/23年的盈餘為6.39億元，較去年預測的1.93億盈餘增加4.46億元，房委會解釋，由於部分職位空缺未填補，薪酬開支及經常減少。房委會另預計未來3個財政年度將陷赤字，並逐年遞增，管理及營運開支隨通賬及新公屋入伙增加，並假設租金維持不變。房委會預期，雖然租住公屋會現赤字，但會被商業樓宇及資助房屋收入抵銷，故預計未來的運作項目將有盈餘。

至於商業樓宇賬目，22/23年度的盈餘為5.9億元，較去年預測的13.19億元少7.29億元，是由於22年2月至今年4月期間，會向合資格非住宅租戶提供75%租金寬減。而23/24年則預料有12.9億元的盈餘，則由於由今年7月1日起不再提供相關租金寬減，另由於新商業樓宇啓用，將帶來額外收入。