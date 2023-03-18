共創明Teen｜師友學員訪馬匹醫院獲贈蹄鐵　陳國基讚學員全程投入

政府在去年10月推行「共創明Teen計劃」，幫助弱勢社群家庭的初中生開拓眼界。香港賽馬會為合作夥伴委員會的策略夥伴副主席之一，今（18日）更邀請參與計劃的學員到訪沙田馬場的馬醫院。政務司司長陳國基亦一同參觀，並感謝馬會支持計劃，提供撥款贊助。他並讚揚學員途中不斷向獸醫發問：「足見他們在參觀前做足功課。」



馬會主席利子厚陪同參觀

馬會表示，除了撥款支持計劃外，亦推薦員工擔任友師，分享人生經驗。而各項參觀和分享活動已於1月陸續展開，例如學員今日獲邀到訪沙田馬場的馬醫院，認識先進設備，及了解院內不同工種，透過多元化的醫療和護理服務，提升馬匹健康及整體福祉，確保賽駒於訓練及競賽時的安全。

馬會主席利子厚今日陪同政務司司長陳國基參觀馬醫院，並與參加者交流互動，賽馬事務執行總監夏定安亦同行。參觀結束後，學員們均表示獲益良多。

馬會︰不遺餘力推動兒童及青年發展項目

利子厚表示對學員反應熱烈深感鼓舞，指兒童及青年發展，是馬會的慈善策略範疇之一。他又指，馬會一直不遺餘力推動兒童及青年發展項目，為他們提供平等的學習機會，以盡展所長，貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。

陳國基讚馬醫院「麻雀雖小、設備一應俱全」

陳國基在社交平台表示，感謝馬會擔任策略夥伴支持計劃，提供撥款贊助。他指，今日到訪的馬醫院專門為受傷的馬匹進行檢查和治療，「麻雀雖小」但設備一應俱全，包括內窺鏡、電腦斷層掃描室及手術室等，以確保馬匹能夠健健康康、精神抖擻。

獸醫勉勵學員不要因一時失意或遇上困難而輕易放棄

他表示，很高興看到學員全程投入，途中不斷向馬醫院獸醫陳偉謙發問，對於接觸新事物表現非常雀躍，「足見他們在參觀前做足功課」。陳獸醫亦以自身成長經歷，勉勵學員不要因學業一時失意或遇上困難，而輕易放棄，只要勇敢追尋自己的夢想，終會像他一樣做到馬醫生。

▼2022年8月22日 政府公布推出「共創明teen」計劃▼



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學員已參觀屯門公眾騎術學校 將來再訪高爾夫球場

馬會表示，至今已為學員安排參觀屯門公眾騎術學校、大館和馬場餐飲部等設施。計劃將會繼續舉辦不同參觀活動，例如探訪馬會其他設施，包括賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、跑馬地會所及賽馬人才培訓中心等，讓學員更了解馬會的業務運作。

馬會又指，對是次計劃的捐助，有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。