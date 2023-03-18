無人商店「北角士多」宣布告別　飲品最貴賣$3　街坊：買水先會嚟

無人自助商店近年席捲全球，本港多區出現「無人生果店」及「無人士多」等。不過位於城市花園的「北角士多」近日宣布「告別了」。今（18日）到現場觀察，發現商店生意不錯，飲品最貴只售3元。



有街坊對結業感到可惜，認為飲品售價便宜，不能維持經營成本，以致捱不住結業，又指「呢度剩係賣水，我要買水先會過嚟。」



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僅售葡萄適及樽裝水 每樽2至3元

近年無人自助商店在全球興起，例如內地京東商城的「無人超市」、阿里巴巴的「淘咖啡」、美國亞馬遜的「Amazon Go」。至於香港亦有無人商店，但其中「北角士多」位於北角的兩間分店，門外貼上「告別了」的告示，但未知何時正式結業。

「北角士多」目前僅售賣葡萄適可樂味、屈臣氏蒸餾水及飛雪礦物質水，兩間分店的售價不同，但同樣介乎2至3元。所有飲品放置在紙箱內，門旁則放有錢箱，並貼上不設找贖的告示。此外，雖然其中一間分店，門上貼有益力多、Oreo餅乾、椰青水及可樂的價錢牌，但紙箱上未見相關飲品食品。

記者今日傍晚在士多門外觀察，街上人流絡繹不絕，不斷有街坊路過光顧。不過少部份似乎經不起人性的考驗，沒有支付足夠的金額，例如有小孩取走飲品後直接離開。

熟客估計結業與舖租有關 只賣水生意難多

熟客陳先生表示，北角一帶有約數間自助士多，估計結業與舖租有關，因飲品的售價便宜，不能維持經營成本。他並認為顧客均遵守規定支付相應金額，又指士多的款式不豐富，「呢度剩係賣水，我要買水先會過嚟。」

在附近居住的洪女士表示，平日回家路過士多會買水。她對結業感到可惜，並估計確有市民不付款便取走飲品。問到士多的結業原因，她說：「都冇人嚟。」

海外無人商店自動扣款

其實內地及外國的無人商店，為一種新零售概念，店內沒有任何服務員，顧客付款前無法觸摸到產品，只能透過自動販賣機揀選商品。店內並設有自助結帳櫃台，顧客走出店門後，消費金額則自動從會員帳戶扣除。