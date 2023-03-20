易通行延期未推　騙徒率先發短訊訛稱未交隧道費　意圖盜用信用卡

不停車繳費服務「易通行」原訂2月26日推出，但安排引起混亂，大批車主無法領取繳費貼，最終再度延遲至5月7日實施。雖然運輸署已宣布推遲，但有騙徒「走太前」，向市民發短訊聲稱其「易通行」款付失敗，要求進入一個網站，提供信用卡資料。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，已有兩名友人收到相關詐騙短訊，呼籲市民不要提供任何資料，並提醒同類詐騙網站，可能有木馬程式，切勿胡亂點擊。



▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼



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詐騙網站要求提供信用卡資料

根據方保僑提供的短訊截圖，內文寫上「易通行提醒你」，指自動扣款失敗，要求進入一個網站處理。該網站設有「易通行」及運輸署的標誌，寫上「您的電子通行費支付失敗」，並指「未檢測到標籤，自動付款失敗」。網站又顯示，地點為大老山隧道，金額為20元。假如點擊下一步，網站會要求輸入信用卡資料。

如仔細留意，該網站右下角的其他選項，全為簡體字，而且「聯絡我們」、「資源中心」等頁面均無法進入，顯示為「404 NOT FOUND」。

「易通行」仍未實施 方保僑提醒不要點擊連結

另外，該網站顯示的日期為2月5日，但事實上，即使「易通行」沒有延期，都要2月26日才實施。現時「易通行」已延至5月7日才實施，而且首階段只於青沙管制區推出，不包括大老山隧道。換言之，現時行經隧道時，根本不能以「易通行」繳交隧道費。

方保僑表示，由於「易通行」未實施，故必然為詐騙短訊，已有兩名友人收到相關訊息。他相信，騙徒意圖盜取信用卡，提醒市民不要提供任何資料。他又指，若不慎錯誤點擊網站連結，只要不提供資料，都未必會被盜用資料；但強調有時相關詐騙網站，可能有木馬程式，盜取電話資料，故呼籲不要胡亂點擊相關連結。