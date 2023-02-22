易通行｜運輸署烏龍　寄錯「車輛貼」　私家車當電單車

原定本月26日推行的「易通行」（HKeToll，不停車繳費服務），由於不少司機未及申請或取得「車輛貼」，最終延至5月7日於青沙管制站實施。不過，有車主向《香港01》表示，接獲由運輸署發出「車輛貼」信件，但內附的車牌卻是另一架車，文件註明是電單車，因此所附的指引也是供電單車車主使用。



運輸署早前表示，截至2月16日，當局已發出超過46萬個車輛貼。《香港01》正就事件向運輸署查詢。



▼2月10日 大批商用車司機到葵涌易通行辦公室▼



+ 5

信件上地址及收件人姓名無錯 「車輛貼」錯車牌號碼

私家車車主鄭先生早前為車輛續牌時，已經預先登記申請「車輛貼」，根據運輸署指引，他毋需另外申請，「車輛貼」會以郵寄方式寄到登記車主於運輸署登記的通訊地址。

然而，鄭先生向《香港01》表示，今日接獲兩封由運輸署發出信件，信件上地址及收件人姓名均與其本人相符，但其中一封裝有「車輛貼」的信件之中，內裡資料印有錯誤的車牌號碼，並附上電單車及三輪車安裝「車輛貼」的手冊，教導車主核對車牌以及使用「易通行」應用程式，但並不適用於駕駛私家車的鄭先生使用。另外一封信件則說明鄭先生登記「車輛貼」的電話號碼，屬正確資料。

有車主向接獲由運輸署發出、但印有錯誤車牌的「車輛貼」資料。（鄭先生提供）

續牌時已選擇申請「車輛貼」 會獲自動寄上門

政府早前表示預計於2023年年底前所有政府收費隧道實施，意味駕駛人士日後駛車經過隧道需以「車輛貼」遙距繳付隧道費，影響全港80萬名車主。運輸署會為每部已領牌車輛免費提供首張「車輛貼」。倘車主為車輛續牌時，已經選擇了申請「車輛貼」，則毋需另外申請，「車輛貼」會以郵寄方式寄到登記車主於運輸署登記的通訊地址，只需按指示註冊戶口即可。

1.6萬份申請者地址無樓層資料無法寄送

早前有車主申請後遲遲未收到「車輛貼」，運輸署署長羅淑佩曾就此解畫，因程式編寫問題，營辦商與政府系統未能銜接，有1.6萬份申請的地址遺失樓層資料，令「車輛貼」因而未能送遞，並稱營辦商早於上周一（13日）已重新發信，有關車主會在本周內收到「車輛貼」。

今次寄送「車輛貼」再出意外，令鄭先生大感不解：「其實『易通行』呢樣嘢係坊間已經一鑊粥㗎啦，要點解仲可以錯咗一啲咁少嘅錯誤呢？」