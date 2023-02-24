易通行｜34個諮詢站周五起助車主申請　一文看清地點及服務時間

率先於青沙管制區實施的「易通行」不停車繳費服務押後至5月7日實施，以便仍未申請的32萬車主盡快辦理。當局上周五（17日）公布補救措施，增設34個諮詢站協助車主申請，今起（24日）開始提供服務。車主可到25個港鐵站及民政總署新界9個諮詢站尋求協助。



▼2月10日 商用車車主或司機趕申請「易通行」▼



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不停車繳費服務「易通行」原訂2月26日率先於青沙管制區實施，但全港約有80萬架領牌車輛，運輸署指截至2月20日，共發出逾48萬個車輛貼，即仍有四成車主未領取車輛貼。針對宣傳不足及登記困難，運輸署上周五公布由今日起，在全港設立34個諮詢站，協助車主申請「易通行」，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口及設定繳費方式。

25個港鐵站「易通行」諮詢站每日早上9時至晚上9時提供服務。(易通行網站截圖)

25個諮詢站設於港鐵站，如灣仔站、北角站、九龍塘站、九龍站、上水站及荃灣西站等，服務時間為每日上午9時至晚上9時，假日照常提供服務。

民政事務總署則在新界設立9個諮詢站，服務時間為星期一至五的上午9時至晚上7時（公眾假期除外），地點包括沙田政府合署地下、北區政府合署地下、荃灣西樓角花園多用途活動室等。署方表示，車主只需提供香港身份證、車牌號碼及在運輸署登記的電子聯絡方式，工作人員就會協助透過「易通行」網站或流動應用程式完成相關申請。

民政總署在新界9區設立的「易通行」諮詢站2月24日起投入服務，協助車主申請「易通行」。(民政及青年事務局Facebook圖片）

▼2月20日 的士司機及車主到荃灣政府多層停車場辦理「易通行」手續▼



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.▼將貼「易通行」繳費貼以應對遙距繳付隧道費▼

