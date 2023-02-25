易通行寄錯車輛貼　運輸署指共接獲12宗出錯查詢　已要求立即跟進

「易通行」（HKeToll，不停車繳費服務）延至5月7日於青沙管制站實施，服務商陸續向已登記車主寄出「車輛貼」，但有私家車車主接獲他人的電單車車輛貼。運輸署周五（24日）晚上回覆指，累計已發出約50萬個車輛貼，共接獲12名車主收到錯誤車輛貼或車輛貼寄錯地址的查詢，運輸署表示對事件非常關注，已要求隧道費服務商立即跟進，並盡快向受影響的車主寄出正確的車輛貼，並責成隧道費服務商必須小心處理車輛貼的申請。



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早前有私家車車主向《香港01》表示，接獲「車輛貼」信件，但文件上顯示的車牌號碼非屬其本人，而是屬一部電單車，附件有指引教如何貼在電單車上，包裝上顯示的地址及姓名均正確無誤。易通行隧道費服務商回覆時表示，該個案屬於資料錯配問題，隧道費服務商正跟進處理， 惟當時未解答原因及是否有類似錯誤、涉及宗數等。

運輸署回覆指，隧道服務商向運輸署表示，該宗個案屬資料錯配問題，正確的車輛貼已於2月20日寄出。署方表示，截至2月24日共發出約50萬個車輛貼，除上述個案外，共接獲11名車主收到錯誤車輛貼或車輛貼寄錯地址的查詢。運輸署已要求隧道費服務商立即跟進，並盡快向受影響的車主寄出正確的車輛貼。

運輸署又表示對事件非常關注，並責成隧道費服務商必須小心處理車輛貼的申請，核對車輛貼收件人的資料正確無誤才郵寄車輛貼，並已要求隧道費服務商提交報告及改善建議，即時檢視承辦商的相關工作流程，以及加強抽查寄出車輛貼的資料，將會繼續密切監察隧道服務商的表現。

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