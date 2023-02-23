易通行寄錯車輛貼　服務商致歉稱資料錯配　出錯原因與宗數仍成謎

「易通行」（HKeToll，不停車繳費服務）延至5月7日於青沙管制站實施，運輸署日前陸續向已登記車主寄出「車輛貼」，但有私家車車接獲非本人的車牌資料及電單車「車輛貼」。易通行隧道費服務商今晚（23日）回覆指，經核對後，個案屬於資料錯配問題，隧道費服務商正跟進處理，並對事件為市民帶來不便致歉。至於「資料錯配」 原因及是否有類似錯誤、涉及宗數等資料未有回覆。



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私家車車主鄭先生周三（22日）向《香港01》表示，接獲由運輸署發出的兩封信件，其中一封信件內附「車輛貼」，但文件上顯示的車牌號碼非屬其本人，並附上他不適用的電單車及三輪車指引。然而，包裝上顯示的地址及姓名均正確無誤。

有車主向接獲由運輸署發出、但印有錯誤車牌的「車輛貼」資料。（鄭先生提供）

鄭先生早前為車輛續牌時，已經預先登記申請「車輛貼」，根據運輸署指引，他毋需另外申請，「車輛貼」會以郵寄方式寄到登記車主於運輸署登記的通訊地址。

《香港01》昨向運輸署查詢受影響車主數目及事故原因等，至今日（23日）接獲易通行隧道費服務商回覆稱經核對後，個案屬於資料錯配問題，隧道費服務商正跟進處理。對於此事為市民帶來不便，服務商謹此致歉。