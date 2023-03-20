「姜牧師」與商人夫婦隱世市集售煽動書籍　判囚5至10個月

有「姜牧師」之稱的男子姜嘉偉，涉和一名商人和妻子在旺角的「隱世市集」出售煽動書籍，內容包括「香港警察 包庇罪犯」、「失去義士 香港需要革命」等。他們早前被國安處警員拘捕，上周五承認作出煽動意圖作為罪，案件今（20日）在西九龍法院判刑。裁判官判「姜牧師」監禁8個月，另判商人和妻子判囚5和10個月。



3名被告：李龍現(52歲，商人)、姜嘉偉(31歲、報稱牧師)、及陳尚恩(48歲女商人)，被控於2022年12月2日至2023年1月17日期間，在香港一同串謀與其他身份不詳的人，作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook、Instagram和旺角西洋菜南街銀城廣場地下攤檔內，推廣、出售及為出售而展示刊物，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及慫使他人不守法或不服從合法命令。

被告姜嘉偉，人稱「姜牧師」被判囚8個月。（資料圖片）

向同路人鎖售或埋下計時炸彈

裁判官判刑時指，本案不局限於在社交媒體發佈煸動言論，而是透過設計、生產和印制書刊，當中內容亦經揀選。案發時在聖誕和新年之間，被告想藉佳節人流吸引過路人，增強銷售。裁判官指，案發時的示威暴力雖已沉靜，但仍有人耿耿於懷。會購買該些書刊的人，是同情和認同示威者的行為和當時口號，屬「志同道合」的人，被告向他們銷售書刊，更易死灰復燃，埋下計時炸彈。裁判官又指，各被告「出本出力」，亦有分工。李龍現是涉案公司東主，提供銷

姜在其FB宣傳有關書刊

售平台；姜嘉偉在Facebook發佈訊息宣傳該書刊，陳尚恩則向印刷公司提供書刊的初稿，最終印製400本，亦租用攤檔。而書刊中沒有作者姓名等資料，其掩飾行為可見精心計劃，以逃避偵查和搜證。

指陳尚恩是始作俑者囚10個月

裁判官指李龍現在本案中參與最少，並因他在被捕後健康情況轉差，而作出減刑，最終判他監禁5個月。而替書刊宣傳的姜嘉偉，則被判囚8個月。裁判官最後指

案情指，涉案零售店「影衰Mi雜貨店」由東主李龍現與妻子陳尚恩經營。該店開始在社交平台公佈，將會在2022年12月至2023年1月期間，在位於九龍旺角銀城廣場地下、名為「隱市世集」的市集擺檔，並發布多則帖文宣傳一本沒有書名、作者或出版社、長逾300頁的書籍，售價約200元。刊物含有煽動言論，包括指警方「招明做賊心虛 所以膊頭冇冧把」、「香港警察 包庇罪犯」等，又稱「和理非勇武合體唔會割蓆」、「失去義士 香港需要革命」等。

於2022年12月至2023年1月期間，警員多次喬裝顧客前往該攤檔，注意到姜為攤檔東主，餘下2人則有份經營、收錢及招待顧客。及至1月17日，警方帶同手令搜查攤檔，一共走出47本涉案刊物，並且拘捕3名被告。

案件編號：WKCC 313/2023