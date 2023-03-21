公務員繼續凍結編制　周小松指人手少於編制約一成促加大力度招聘

下年度公務員編制繼續維持零增長的目標。立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員周小松今日（21日）表示，近5年的編制與實際人數都有落差，尤其是近一至兩年特別嚴重，少約一成，他指離職率於2021至22年度有上升的趨勢，就2022至23年度上半年的情況可判斷辭職潮會持續，認為應加大招聘力度，否則公務員的壓力會進一步加大。



周小松今日在電台節目中表示，政府凍結編制為19萬7千人，但近5年的編制與實際人數都有落差，尤其是近一至兩年特別嚴重，至去年9月31日為止，實際上只有17萬4千人，較編制少約一成，而公務員事務局局長楊何蓓茵亦指差約1萬8千人，接近10%，近兩至三年的空缺率急增。

周小松指公眾對公務員的要求有所提升，但人手上卻不足，難以維持良好的質素。（資料圖片／歐嘉樂攝）

料去年4000人辭職 倡全年准予招聘

他續指公眾對公務員的要求有所提升，但人手上卻不足，難以維持良好的質素，指公務員去年有約6,000人退休，但超過1萬人離職，即約4,000人辭職，離職率於2021至22年度有上升的趨勢，而就2022至23年度上半年的情況可判斷辭職潮會持續，如不加大招聘力度公務員的壓力會進一步加大。

周小松指現時大部份部門一年招聘一次，並不足夠，認為所有部門都應該要全年招聘，建議可「加多人手做密啲」，「個面試唔使等成半年㗎？」對於投考的數字亦有所下解，他認為要認真考慮公務員的薪酬福利，例如員工及僱主之間的溝通可做得更好，令士氣有所提升。