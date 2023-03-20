呈祥道巴士撞壆｜44人送院　司機涉危駕被捕　警查機件及駕駛態度

呈祥道今早（20日）290A線九巴撞壆傾側，警方及消防講述事件稱，巴士共有77人，當中44人要送院，而肇事54歲姓鍾巴士司機涉嫌危險駕駛被捕，獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。警方正循巴士機件性能、司機的駕駛態度及精神狀態調查事故原因。



呈祥道九巴撞壆意外，巴士司機涉嫌危險駕駛被捕。警方正循巴士機件性能、司機的駕駛態度及精神狀態調查事故原因。（馬耀文攝）

荔枝角消防局局長助理消防區長梁建明稱，消防處於早上9時42分接報，在呈祥道近清麗苑有巴士撞壆。消防員於接報11分鐘後到場，總共派出15部消防車及33部救護車，共120人。消防員到場時，下層14人已自行落車，有4名長者行動不便，由消防員協助。坍塌搜救隊隨即加固巴士車身，最後將58人帶走。

由於現場呈祥道是九龍區的主要幹道，消防員要較耐的時間才到場，而且因為巴士擱在石壆有「好大翻側危機」，首先要加固車身才能展開救援，故動用「快速車身固定裝置」花約5分鐘加固。其間亦叮囑上層乘客不宜郁動，加固車身並與上層乘客取得聯絡了解到傷勢後疏散乘客，據了解上層前座有乘客頭撼玻璃受傷。

巴士上共有77人，當中30人現場敷理後毋須送院；另外有9人頸痛、38人手及面擦傷。最終共44人送院，分別送到廣華醫院、仁濟醫院、明愛醫院及瑪嘉烈醫院。

西九龍總區交通部特別調查隊督察陳栢祺表示巴士車長涉嫌危險駕駛被捕，正循巴士的機件性能、車長其駕駛態度、過往定案紀錄、精神狀況及當時車速調查事故原因，車長在現場能與警員對答；而現場並非交通黑點，涉事巴士目前被扣查。他補充現場4線行車，時速為70公里。除肇事巴士左邊車頭損毀外，有碎片飛出，波及一部駛過的私家車。