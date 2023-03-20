呈祥道巴士傾側｜上層乘客為老婦搧風　消防助疏散：有我，慢慢嚟

一輛290A線九巴今早（20日）在呈祥道撞壆傾側，車上77人當中，44人受傷送院，肇事巴士司機涉嫌危險駕駛被捕。有網民將事發後巴士上層車廂乘客拍攝的片段上載到facebook，直擊車廂內情況，可見危難時刻人間有愛，上層乘客守望相助，即使車身傾側而三人同坐兩個座位亦沒埋怨，更為老婦撥髮搧風。同時有消防坍塌搜救專隊人員登上上層，協助乘客離開，其間提醒乘客在傾側車廂內行走時要小心，「借咗力先，有我，慢慢嚟」。



一名消防坍塌搜救專隊人員登上巴士上層，協助乘客離開。（馬路的士討論區facebook/網民Bosco Chu片段截圖）

片段開首見到一名消防員站於上層車頭，將乘客逐個扶離車廂，並提醒乘客「慢慢呀下，扶住」。消防員又向下層叫喊「向前，落緊嚟21人呀下！」、「向前，兩個」，估計是通知在下層或車廂外的同僚有多少乘客待疏散。他一度陪同乘客經車廂樓梯走往下層，之後又再次返回上層，繼續協助乘客，其間一手扶着車上扶手，另一手伸向乘客，對他說「借咗力先，有我，慢慢嚟」。

車廂較後位置的乘客在等候疏散期間，繼續安全在座位，部分人疑因車身傾側而三人同坐兩個座位。其中一名滿頭白髮的老婦看似身體不適，不時閉目，表示「我條頸好唔舒服」、「手痹」，旁人為她搧風。鏡頭外一把相信是消防員的男聲安慰老婦：「唔緊要，等陣出到去同救護員講。」片段至此結束。

巴士上層車廂一名老婦感不適，有乘客為她搧風。（馬路的士討論區facebook/網民Bosco Chu片段截圖）

事發在今早約9時半，一輛290A線九巴沿呈祥道往新界方向，駛至長沙灣清麗苑對開時，突失事猛撼路中石壆，車頭毀爛，擋風玻璃碎裂，左邊車身擱在石壆上，整輛巴士呈45度傾側，下層乘客打開逃生門，從巴士後方走出。上層55名乘客則留在車廂，為防車身翻側，要待消防使用「快速車身固定裝置」，以約5分鐘加固車身後才可疏散。

全車77人當中，44名介乎23至87歲乘客分別頭、面及頸傷，清醒送明愛醫院、瑪嘉烈醫院、廣華醫院及仁濟醫院治理。54歲姓鍾肇事巴士司機沒有受傷，毋須送院，涉嫌危險駕駛被捕，獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。警方正循巴士機件性能、司機的駕駛態度及精神狀態調查事故原因。