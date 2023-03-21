高鐵4.1全面恢復服務增5個新站點　重開長途線　車票周四起預售

隨兩地通關，高鐵香港段將於4月1日全面恢復服務，包括重開直達北京、上海等城市的長途路線。港鐵今（21日）表示，當日同時會新增五個新站點，包括常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳，網絡覆蓋擴大至全國 66 個站點，屆時每日列車班次由現時102班增至164班，大致回復至疫情前水平，新增班次車票將於周四（23日）起發售。



另外，港鐵指受內地鐵路路段工程影響，高鐵其中兩班往廣州南站的列車未能於4月1日起重新投入服務；部份列車班次則因內地車務調動延遲於4月2日重開，包括香港前往長沙南及上海虹橋列車。



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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增5新站：常平、惠州北、河源東 、贛州西、勝芳

港鐵表示，高鐵香港段自今年1月重新投入服務後，已先後重啟短途及廣東省的列車服務，4月1日起全面重啟列車服務，再次開通跨省列車，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市，同時增加五個新站點，包括常平、惠州北、河源東 、贛州西及勝芳，網絡覆蓋擴大至全國 66 個站點。



新增班次車票將於本周四（23日）開始發售，隨全面恢復營運，香港高鐵屆時每日列車班次將由現時的102班，增加至164班，大致回復至疫情前水平。

惠州南站及惠東站 4月10日起改名

港鐵表示，根據內地最新安排，高鐵列車將會有以下的路線及站點改動，進一步提升服務：

1、由香港西九龍站往來上海虹橋的列車將採用新路線，途經惠州北、河源東及贛州西站，相關的行車時間亦會縮短約20分鐘至約8小時；

2、 每天有4班往來香港西九龍站至廣州東站的列車將不停東莞站，改為停靠新增的常平站；

3、由天津西站南行至香港西九龍站的班次將增停勝芳站；

4、惠州南站及惠東站將於4月10日起採用新名稱，分別為惠陽站及惠東南站。



▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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4月2日起有香港往虹橋或長沙南班次

此外，港鐵稱受內地鐵路路段工程影響，高鐵其中2 班往來廣州南站的列車未能於4月1日起重新投入服務，該公司會密切留意工程進度，並與內地鐵路部門協調列車服務安排。

港鐵呼籲乘客在高鐵12306平台購票時留意可能有臨時內地車務調動，恕不另外通知。另因內地車務調動關係，以下列車班次將於4月2日起服務乘客：

G6503 及 G6505 廣州南往香港西九龍

G100 香港西九龍往上海虹橋

G410/07 昆明南往香港西九龍

G6114 香港西九龍往長沙南



▼高鐵香港段4月1日起新車費表▼



港鐵又指，目前香港西九龍站大部分商戶已開放營業，位於B2層的美食廣場計劃於月內投入服務，稍後亦將有新商戶進駐。按內地要求，所有乘搭高鐵列車的乘客應配戴口罩，乘客出發前亦應填妥內地的電子健康申報，並預留足夠時間過關。

▼高鐵香港段4月1日起新列車時間表▼

