姜牧師等4人涉違限聚令案　2被告遲到至發拘捕令才現身　案押後審

前年六四港府以疫情為由禁止維園燭光晚會，人稱「姜牧師」的姜嘉偉與另外3人涉翌日凌晨在銅鑼灣聚集，被票控違限聚令。4人不認罪，案件原定於今（21日）在東區裁判法院開審，姜有準時到庭，另一有現身法庭的被告，則稱要接受醫學療程為由要求押後案件，餘下2人卻未有出現。裁判官待至11時後，決定向兩名未上庭的被告發拘捕令。數分鐘後，其中一人出現，另一人亦稍後出現，兩人均稱因身體不適等理由才遲到，裁判官稱各方已「等咗大半朝」，若兩人缺席遲，應直接向法庭申請，最後仍准二人以500元保釋，案件押後至4月4日再訊。



四名被告：陳志堅、姜嘉偉、鄒心怡及黃振南，被控於2021年6月5日凌晨12時03分，在銅鑼灣怡和街及東角道交界，無合法權限及合法辯解下參與受禁羣組聚集。

3度開庭兩被告未現身官發拘捕令

案件原定今早9時半開審，陳志堅甫開庭便指因需接受醫學治療，申請押後案件。至於黃振南和鄒心怡缺席聆訊。裁判官兩度開庭仍未見蹤影。及至11時許，裁判官第三度開庭，並應控方要求向2人發拘捕令，不准擔保。

黃稱腳腫本打算請假

黃數分鐘後走入法庭，隨即被帶入犯人欄，他當場向裁判官解釋，因其腳部腫脹，原本打算請假看病。裁判官表示，他若需缺席聆訊，應直接向法庭申請，直言各方已「等咗成朝」，「完成浪費法庭時間」。黃遂向法庭申請保釋，獲准以500元現金擔保。

鄒稱患抑鬱症服了安眠藥

至於鄒心怡則在散庭後跑入法庭，裁判官約於11時40分左右重新開庭。鄒稱因患抑鬱症需服安眠藥，導致今早遲了起床，強調已經盡快趕到法庭。裁判官亦指，她有任何缺席或遲到理由都應直接向法庭交代，又說：「全法庭等咗大半朝都未見到你同第四被告（黃振南）。」鄒申請保釋，同樣准以500元現金擔保。案件押後至4月4日再訊，原定審期擱置。

案件編號：ESFS 107-108、110/2021、ESS 42520/2021