港鐵可加可減機制｜原方案曝光　扣減率減半　周末推車費半價有因

政府與港鐵今日（21日）公布檢討港鐵票價可加可減機制，修訂生產力因素作為扣減元素，與香港物業發展利潤掛鈎，最多可再扣減0.8個百分點加幅。據《香港01》獲悉，港鐵原先方案最多可扣減0.1個百分點，不獲政府接納，港鐵考慮本身可負擔能力，接受加碼扣減率。



消息人士表示，新方案對港鐵即時財政沒有太大影響，料不會受到股東挑戰，故無需開股東大會批准。



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原有的可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（0%） *— 額外扣減（0.6%）*



*該數值只於2017/18至2022/23年度生效



最新可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（減幅為0.6%至0.8%）



生產力因素的安排（立法會文件）

新方案將原先額外扣減0.6個百分點，改為生產力因素，作為扣減比率，稱與香港物業發展利潤掛鈎。利潤少於50億元，扣減率為0.6個百分點，與原方案的額外扣減比率一樣，50億元至少於100億元扣減0.7個百分點，達到100億元扣減0.8個百分點。

據悉，港鐵原先方案更保守，生產力因素扣減因素同樣設三個階梯，首個比率同樣為0.6個百分點，但其後兩個分別只有0.65及0.7個百分點。保守方案不獲政府接納，政府要求加碼，港鐵考慮本身承受能力後，同意提升至07及0.8個百分點。

料港鐵無需召開股東大會通過

消息指，新機制扣減比率額外增加最多0.2個百分點，只是長遠令港鐵收入減少，對港鐵財務影響不大，故相信受到股東挑戰不大，無需召開股東大會通過。

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另外，港鐵決定以新方法，將延誤罰款回饋乘客，即揀選四個星期六或星期日作車費半價日，但令人以為港鐵專揀乘客較少的周末，減少損失。消息人士解釋，現時以車程優惠3%回贈方式，由於比率大小「睇唔到」，半價日除了可更明確令乘客看到外，在周末舉行，而非平日，可避免額外大增乘客而加重平日繁忙時間壓力。