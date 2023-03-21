港鐵可加可減｜延誤罰款改周末半價回贈　無視受平日事故影響乘客

政府及港鐵今日（21日）公布票價調整機制檢討，將實施延誤服務罰款的新回贈方案，不再推行3%票價回贈機制，改為在特定星期六或日，提供半價乘車優惠。今年4個優惠日已定在4月8日及9日，以及5月13及14日。



翻查資料，過去港鐵曾兩次為嚴重事故「謝罪」而推出半價優惠日，包括2018年四線故障及2019年中環站列車相撞事故，但均引來爭議，當時社會聲音批評屬小恩小惠；而且意外發生在平日，卻在周末回贈，令最受影響的上班族或未能受惠，去年12月將軍澳線列車脫鈎事件，就發生在星期一早上的繁忙時間。



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新制提升罰款上限 去年罰金1.03億

最新優化的服務表現安排中，將每宗事故罰款封頂金額由2,500萬提升至4,000萬元，並為發生繁忙時間引入1.2倍款額增加安排，料新方案下去年罰款會由6,550萬元增至1.03億元。

港鐵原先會將有關款項部份支付在月「程程3%車費回贈」的安排，相關安排在2022年度調整年度後屆滿，而新安排下，會撥出款額提供「特別車費日」，即在特定星期六或日推半價乘車優專。港鐵已計劃在4月8至9日及5月13至14日提供優惠。

現行新罰則安排。

去年12月將軍澳列車脫鈎於周一繁忙時間發生

港鐵去年尾發生多宗嚴重事故，其中將軍澳線列車脫鈎事件發生在去年12月5日、星期一的早上8時30分，屬港鐵列明的繁忙時間，列車服務最終延誤4小時至中午12時30分才恢復，按原來機制需罰款500萬元，新機制下因觸及繁忙時間，故罰款增至960萬元。

另一宗發生在去年11月13日星期日的早上約9時半，荃灣線油麻地站發生列車「甩門」意外，荃灣線來往佐敦至荔景站服務須暫停，至當日收車仍未能恢復，若計算收車時間為凌晨12時30分的話，即延誤15小時，按原機制須罰款至「封頂」上限，即2,500萬元，新機制下因封頂金額增加，料罰至達4,000萬元。

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近年屢推周末車費半價受批評

翻查資料，港鐵在2014至2019年均曾推出類似優惠，其中2014至16年是因應加價後推出；2017年是在國慶推出的回歸20周年的特別優惠，2018及19年則因應嚴重車禍至服務延誤作出的回饋，當中2018年涉及四線故障造成的交通大混亂、2019年則涉荃灣線中環站列車相撞及及欣澳站供電故障。

若論與今次優化服務回贈方案性質較相似的2018及19年優惠日，當時港鐵宣布推半價優惠亦惹來不少爭議。除被質疑是「小恩小惠外」，另一項最大爭議點是將優惠日設在非上班日、客量相對較少的星期六日，不少市民、立法會議員均認為，當時最受影響當屬上班族，選擇在周末回贈，則上班族或未能受惠。