消費券｜已退八達通3.29前須更新紀錄　樂悠咭可續用舊八達通領券

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府連續三年派發消費券，第一期3,000元消費券將在4月16日派發，政府發言人今日（22日）指，有約兩萬名去年以八達通領券的市民已向八達通卡有限公司退回了相關的八達通卡，但尚未辦理更新領券帳戶手續，他們須於下周三（29日）限期前，通過網上、郵寄或親臨八間消費券計劃臨時服務中心（地點、開放日期及時間列於附件）更新紀錄。



至於申領了「樂悠咭」並已退回原有八達通卡、但尚未辦理更新領券帳戶手續的長者，可致電八達通熱線2969 5588辦理更改以「樂悠咭」領券手續，而即使申領了「樂悠咭」，只要去年用作收取消費券的八達通卡仍然有效，可繼續使用該舊卡領券，無須辦理任何手續或更改以「樂悠咭」領券。



▼八達通消費券須知事項▼



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約2萬名去年以八達通領券市民已退回相關八達通卡

政府發言人今日表示，以八達通領券市民，下月中發放的券額將發放到去年收券的同一張八達通卡，但紀錄顯示有約2萬名去年以八達通領券的市民已向八達通卡有限公司退回了相關的八達通卡，但尚未辦理更新領券帳戶手續。

去年用作領券八達通若仍然有效 無須辦理任何手續

政府提醒他們在下周三限期前，通過網上、郵寄或親臨八間消費券計劃臨時服務中心，便可趕及在4月16日領券，若市民去年用作領券的八達通卡如果仍然有效，可繼續用該卡收取新一期消費券，無須辦理任何手續。

▼3月10日 政府宣布4月16日發放電子消費券▼



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領「樂悠咭」並已退回原有八達通可致電熱線辦理更改手續

另外，政府指申領了「樂悠咭」並已退回原有八達通卡、但尚未辦理更新領券帳戶手續的長者，亦可致電八達通熱線2969 5588辦理更改以「樂悠咭」領券手續。政府又指，即使已申領了「樂悠咭」，只要去年用作收取消費券的八達通卡仍然有效，可繼續使用該舊卡領券，無須辦理任何手續或更改以「樂悠咭」領券。市民可瀏覽（消費券計劃網站）或致電熱線18 5000，查詢2023年消費券計劃詳情。

八間消費券計劃臨時服務中心地點、開放日期及時間一覽

香港島

1. 灣仔告士打道 5 號稅務大樓 34 樓（港鐵灣仔站（A5 出口）／港鐵會展站（B3 出口））



2. 北角電氣道 180 號百家利中心 1301 室（港鐵炮台山站（A 出口））



九龍

3. 旺角彌敦道 750 號始創中心 18 樓 1834-1838 室（港鐵太子站（B2 出口））



4. 觀塘觀塘道 410 號觀點中心 11 樓 1105 室（港鐵觀塘站（A2 出口））



新界

5. 荃灣青山公路 455 號華懋荃灣廣場 9 樓（鄰近港鐵荃灣西站）



6. 屯門湖翠路 1 號蝴蝶灣社區中心 1 樓 110 室（輕鐵美樂站）



7. 沙田石門安耀街 2 號新都廣場 23 樓 2310 室（港鐵石門站（C 出口））



8. 大埔大元邨大元社區會堂會議室（港鐵大埔墟站轉乘穿梭巴士 K12 到總站下車）



開放時間

2023 年 3 月 11 日至 29日期間的星期一至星期六上午 9 時至下午 6 時，星期日及公眾假期休息。



▼八達通「不合資格消費」查詢▼

