七一衝突｜示威者向警擲樽　亦有稱無犯法只站立　5人認暴動候判

2019年7月1日，大批示威者早上於龍匯道及演藝道交界一帶參與非法集結，多人以鐵馬衝擊警方防線，向警員投擲硬物，破壞公眾設施及阻塞通道。其中5名示威者當場被捕，他們今（23日）在區域法院承認暴動罪，案情指有被告在案發時站在示威者防線前排，手持黃色雨傘指向警方，或向警方投擲水樽等，亦有被告被捕後稱只是表達訴求，亦有稱無做犯法事只是站立。案件押後至4月17日判刑，以待為其中兩名被告索取教導所及勞教中心報告。



五名分別為被告：黎穎豪（19歲，學生）、陳景行（20歲，學生）、陳俊僑（20歲，遊戲中心職員）、黃家祈（29歲，室內設計師）及何宇軒（28歲，廚師）。他們同承認一項暴動罪，指他們於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名人士參與暴動。黎穎豪另面對一項管有物品意圖摧毀或損壞財產，則獲存檔法庭。

2019年7月1日，灣仔及港島區有遊行並有人聚集。(資料圖片)

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示威者戴口罩及頭盔等

案情指，當日早上5時左右開始，數百人在演藝道與龍匯道交界集。警方其後橫越車路組成防線，以進行驅散行動，並多次透過揚聲器向車道的聚集人士發出離開的警告。惟數百名示威者仍佔領涉案交界車道與警方對峙，當中有不少示威者面戴口罩或防素面罩、眼罩、手套及頭盔，不斷大叫口號及辱罵警方。

在馬路上架設路障

期間，有金屬欄杆被人移除和用膠索帶綁成三角形，被示威者用以在馬路上架設路障，他們躲在傘陣後作掩護避開警方。及至7時許，部份示威者開始衝擊演藝道的警方防線，警方隨即展開驅散行動，雙方發生肢體及激烈衝突，有示威者向警方投擲物件、噴射液體等。

有被告被捕時稱無做犯法事只是站立

5名被告在驅散行動中先後被捕，分別管有頭盔、眼罩、防毒面罩、索帶、鎚子等物。黎穎豪在警誡下稱只是想表達訴求，陳俊僑則表示無衝擊，無做犯法事，只是站立。

影片見有被告曾用傘指向警員

據涉案錄像及警員的說法，被告黎穎豪案發時站在示威者防線前排，手持黃色雨傘指向警方，向後退時揮動雙手；陳景行站在示威者防線前排，由群眾中間移到前面，手指向警方；黃家祈向警方投擲水樽，其後行向警方，接走另一示威者一起撤退；何宇軒則站在示威群眾當中，與另一示威者交談。

案件編號：DCCC 330/ 2022