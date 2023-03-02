9.29政總衝突｜男生站前排築傘陣認暴動罪　官稱勇於承擔判教導所

2019年9月29日有示威者發起「全球反極權大遊行」，其後在金鐘一帶集結，事後多人被控暴動罪。案發時僅16歲男生曾站在示威者前排築起傘陣，他早前認罪，暫委法官張志偉今（2日）在區域法院判刑指，當日暴動暴力程度高，被告雖非領導角色，但仍屬協助、鼓勵一員，考慮到他案發時年輕，容易受社會氣氛影響，且勇於承擔責任，判他入教導所。



被告黃德津（現19歲，大專生），承認於2019年9月29日在金鐘道一帶參與暴動。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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當日暴動歷時2小時

張官判刑時指，本案暴動歷時約2小時，參與人數眾多，期間至少500名示威者於政總外集結，癱瘓港區政商核心地帶的交通，暴力程度高，大量人士向政總投擲磚塊、石頭、用大橡筋製成投射器作攻擊、甚或汽油彈。示威者亦恃著人多勢眾，多次架設傘陣及築起防線與警方對峙，有一定程度的組織和策劃。他們的行為，對公共秩序構成極大威脅，對附近店舖而言，更造成無可計算的經濟損失。

被告身上裝束明顯有備而來

張官引述呈堂影片指，被告當日曾站在示威者前排蹲下築起傘陣，手持磚頭上下拋擲數次，並與警方對峙約6分鐘。他被捕時所戴的呼吸器，可用以抵擋催淚煙，方便留守在前線，身上裝備亦反映其有備而來；另設傘陣，功效不單是作防衛，更是抵禦警方驅散，讓示威者可與警方促成「攻防戰」。被告雖並非領導角色，但有一定程度帶領作用，認為他屬協助、鼓勵一分子。

被告尚年輕易受社會氣氛影響

張官又指，被告年輕尚輕，案發時僅得16歲，容易受社會氣氛影響，因此失去應有判斷力而犯案，低估法律後果，但仍勇於承擔責任。據早前索取的報告，被告精神體格適合進入教導所，張官考慮到控罪嚴重性，認為判處教導所令可讓他接受品格教育、在職培訓及性格塑造訓練。

案件編號：DCCC112/2021