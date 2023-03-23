運輸工販運50公斤可卡因罪成　判囚34年　近年最重販毒案判刑

警方毒品調查科於2019年4月破獲在荃灣區一宗販毒案，檢獲逾50公斤可卡因，市值6,700萬，兩名運輸工人被控販運危險藥物罪，其中一人早前認罪，另一人則經審訊後被裁定罪成，兩男今（23日）於高等法院判刑，認罪被告別被判囚17，經審訊被判罪成被告，則被判入獄34年，為近年刑期最重的販毒。警方表示，販毒屬於嚴重罪行，一經定罪或需面臨長達30年監禁，呼籲年輕人勿因一時貪念及朋輩唆擺以身試法。



毒品市值達6700萬元

兩名被告：李子建和黃永健，均38歲，同樣報稱運輸工人，被控於2019年4月25至26日期間，在香港非法販運危險藥物，即內含51.17公斤可卡因的60.85公斤固體，市值6,700萬。李早前認罪，判囚17年；黃不認罪，經審訊後被裁定罪成，判囚34年。

高級督察朱紹麟。（凌子淇攝）

李步出單位時被捕 黃在停車場被捕

毒品調查科行動組高級督察朱紹麟指，警方於2019年4月26日，根據線報在荃灣愉景新城一單位埋伏，截查步出單位的李後，發現其背囊藏有1.44公斤可卡因及包裝工具。警方再進入涉案單位內調查，檢獲另外49.73公斤可卡因。及後黃在停車場被捕，經調查後發現他負責租用單位及監察整個毒品運送過程。

警方呼籲勿因一時貪念參與販毒行為

朱又指，本案為近年來刑期最重的販毒案，相信兩名被告共同經營販毒活動，並打算將涉案毒品流入市場。他表示，販毒屬嚴重罪行，一經定罪或需面臨10至30年監禁刑期，呼籲年輕人勿因一時貪念及朋輩唆擺參與販毒行為，而販毒操控者更加罪惡一等，案件被帶到法庭時必定會是加刑因素。

案件編號：HCCC286-287/2020