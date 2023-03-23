大灣區交流計劃招得9名專科醫生70名護士　下月一同赴港公院工作

醫務衞生局局長盧寵茂早前接受《香港01》專訪透露，醫院管理局會下月會派出團隊赴英國搶人才。醫管局今日（23日）大會會議後會見傳媒，提及下一站計劃於澳洲舉辦招聘會。另外，醫管局主席范鴻齡表示，「大灣區醫生交流計劃」已成功招募9名專科醫生來港交流，下月會於九龍中、九龍西及新界西聯網醫院服務；護士方面則招募了70名，部份護士年資超過20年，平均年資超過8年，亦會於下月來港工作。



醫管局主席范鴻齡表示，「大灣區醫生交流計劃」已成功招募9名專科醫生來港交流，會於九龍中、九龍西及新界西聯網服務。（陳葆琳攝）

范鴻齡公布，截至1月底，過去12個月的全職醫生流失悄為緩和，由去年10月的8.1%跌至7.2%。全職護士流失稍微回升，由去年10月的10.7%上升至11.2%。醫管局去年9月公布「大灣區醫療人才交流計劃」，其中容許大灣區專科護士毋須本地註冊以及免考執業試來港「交流」10至12個月。

范鴻齡指，其中「大灣區醫生交流計劃」9位參加的專科醫生已獲得醫務委員會批准有限度註冊，包括2位呼吸內科、1位傳染病科、1位是心血管科、1位麻醉科以及1位放射科。他們會於下月來港，在九龍中、九龍西及新界西聯綱的醫院工作。此外，70名來自廣東省的護士亦會於下月來港於不同公立醫院服務。范鴻齡表示，這一批護士十分資深，經過筆試及考試的遴選，部份年資超過20年，平均年資達8年以上。

他續指，醫管局已為此批醫生及護士開辦了一連串的學習及交流活動，以讓他們熟悉香港公立醫院的運作，形容今次交流是一個「好開始」，希望計劃可以越趨成熟。

930名員工申請低息置業貸款

醫管局挽留人手措施方面，范鴻齡表示，員工低息置業貸款計劃反應相當好，至今收到930名員工的申請書，仍有不少員工考慮提出申請。醫管局正處理接獲的申請書，考慮於今年年中之前提供貸款。至於員工退休後的延任安排，當局已聯繫未來五年（2022/23至2026/27年度）退休的員工，至少320名醫生願意延任，相等於總數的79%。另有1,002名護士願意留任，佔總數的43%。醫管局會繼續逐一聯絡尚未表態的員工了解情況。

2月16日，明愛醫院的醫護人員忙碌照顧病人。（資料圖片／張浩維攝）

另外，醫務衞生局局長盧寵茂早前接受《香港01》專訪透露，醫管局會下月會派出團隊赴英國搶人才。行政總裁高拔陞下月會聯同衞生署、香港大學及香港中文大學，赴倫敦舉行特區政府駐倫敦辦事處招聘會展開海外招聘，與醫科學生見面。

范鴻齡表示，只要曾於招聘會表示有興趣來港發展的醫生，當局會安排專人跟進，排解他們憂慮，包括居住、教育等：「我哋唔期望倫敦之行幾日內，可以令到佢哋全面同意簽咗返嚟俾我哋，但係高醫生（行政總裁高拔陞）已經準備好晒，連聘書都會帶埋過去」。當局亦正計劃於其他地方舉行招聘會，例如澳洲。

高拔陞補充，招聘會除了會向海外醫生介紹醫管局的工作機會之外，亦會強調香港的培訓機會，發展空間十分大：「香港差唔多所有專科都有，亦都差唔多所有專科都能夠提供到培訓機會。喺外國入一個專科有時唔係咁容易，香港細得來都好集中，咩專科都提供到。」

他又提及，本港服務量多亦是吸引力之一，醫生來港可訓練其醫療技術變得更成熟，「醫學界嚟講，一個醫生要培訓、要經驗，始終都要靠睇病人。」而香港醫護人員的薪酬待遇與外國比較有一定優勢，相信可吸引海外醫生來港。

本港公立醫院急症室情況，圖為廣華醫院。（資料圖片）

高拔陞說，醫管局過去聘請有限度註冊醫生，均合期望他們完成中期試才回來 ，令到本來有興趣來港工作的醫生卻步，醫管局大會已通過暫時無此需要，基本上只需要完成實習，畢業後則可來港工作，並指醫療服務對於語言的要求越來越少，「某一啲專科，比較需要少同病人接觸溝通，例如麻醉科嘅同事、放射性科嘅同事，其實廣東話都唔係一個必須嘅情況。」