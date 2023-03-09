民建聯倡設「中醫中藥發展局」　促邀中醫藥背景者加入醫管局大會

國家去年公布《「十四五」中醫藥發展規劃》，明確對中醫藥工作進行全面部署。民建聯今日（9日）發布「香港中醫藥發展政策」倡議書，指疫期間，中醫藥擔任重要的角色，加上港人對中醫藥服務需求有增無減，故此提出17項針對中醫藥發展的建議，包括成立「香港中醫中藥發展局」，同時邀請至少一名有中醫藥背景人士加入醫管局大會，協助政府在政策層面統籌和促進香港中醫藥發展。



針對香港中醫藥發展，民建聯共提出17項建議，包括在「中醫藥發展藍圖」中確立中醫藥服務願景及定位，發展全面中醫服務，堅持中西醫並重，確保不會有市民因經濟困難而得不到適當的中醫醫療照顧。將「中醫中藥發展委員會」升格為「香港中醫中藥發展局」，擴大職能以協助中醫中藥產業多元發展等。

民建聯表示，現時香港有逾萬名中醫，有超過九成在私人市場執業，只有450名中醫在公營醫療系統提供中醫基層醫療服務，該黨認為公營中醫服務有限，令市民難以享用中醫服務，促請政府擴大公營醫院中醫門診服務，即可分流部份普通科門診及專科門診服務需求。原為中醫師的民建聯立法會議員陳永光表示，現時全港整體公營醫療人手不足，而中醫業人手則「非常充裕」，他認為政府可以善用中醫人手解決公營醫院人手短缺的問題。

陳永光促醫管局邀請中醫背景人士加入

陳永光又建議當局在醫管局架構內增加中醫代表。他指，現時的醫管局大會中沒有中醫藥代表，難以吸納業界聲音，直言對推動中醫藥服務發展有困難及造成障礙。他促請當局安排至少一名有中醫藥背景的人士加入大會。至於人選方面，陳永光建議加入的中醫代表需要具有良好學歷，有豐富臨床經驗及中醫教學知識，現時香港有不少人才，相信都可以勝任。

現時公立醫院中醫門診的收費較西醫高出2.4倍。（資料圖片）

中西藥價格差距大 梁熙：請一視同仁

除管理問題外，公營醫療中、西醫門診收費不一亦一直受到關注。民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙表示，目前公立醫院中醫門診的收費較西醫高出2.4倍，兩者收費差異大，令經濟能力有限的基層市民只能使用西醫服務。他希望政府可以「一視同仁」，不要有「價格歧視」。