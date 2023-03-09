醫管局女高層與夫涉偷竊 辯方指被告憂心幼女分心 案件4月裁決
醫管局女高層莊慧敏與骨科醫生丈夫趙名宇，涉在黃埔AEON超市內偷海膽、刺身等價值逾1600元。二人否認盜竊罪，控辯雙方今（9日）在九龍城裁判法院作結案陳辭，辯方指當日兩夫婦得悉杭州有封控安排，忙著安排身在當地的幼女回港，付款時分了心，又指倘若二人真的有預謀犯案，根本毋須將所有貨品放上自助付款機，甚至叫在場職員協助等，反問：「如果兩個真係夥同偷嘢，會唔會做場大龍鳳？」裁判官梁雅忻將案押後至4月6日裁決。
有閉路電視不代表被告不會犯案
控辯雙方早前已向法庭提交書面陳辭，控方今引述，雖然辯方稱現場設有閉路電視、亦有職員巡邏，但不代表兩名被告便不會在光天化日下犯案。至於辯方挑戰警員在其記事冊抄寫兩被告警誡口供時，沒有讓二人簽署作實，控方稱這只是形式問題，警員其後亦有帶兩人回警署進行錄影會面。
被捕時未提杭州封控而分心說法
控方另提到，兩被告爭議錄影會面應否呈堂時，曾供稱從無提及他們因為得知杭州實施封控，為安排身在當地的幼女回港而「分心」。直至法庭裁定錄影會面可呈堂後，他們出庭自辯才提及這事。若兩人以為所有貨物已「嘟」機，當時亦有許多機會可向超市保安或警員澄清。
女被告莊慧敏曾與張竹君一同出席疫情記者會。(詳看下圖)
辯方資深大律師駱應淦及布喜陳詞卻指，就控方質疑兩被告若當日確有「分心」，不會花近兩小時逛街購物，辯方反駁稱每人購物習慣不同，對比當日二人先後到大生、優品360及AEON購物的單據，他們實際購物時間其實不多於1小時。
為人父母擔心女兒好正常
辯方又指，二人當日被指部份貨物未付款感到驚訝，即使後來警員到場，他們依然「摸不著頭腦」為何會有貨物未「嘟」機，不想在該階段胡亂猜測，因此莊才會提出翻看閉路電視。兩人事後回想當時可能是因幼女的事而分了心，正如閉路電視片段所見，趙付款前仍在按手機，辯方形容：「作為父母，擔心嗰女正常不過。」
真心偷竊不會做場大龍鳳
辯方最後指，片段未見兩被告當時「有商有量」，或者有打眼色等小動作，二人交流有限，加上現場有不少閉路電視，亦有職員經過，假如二人真的是如控方所述有預謀地夥同犯案，趙不會在自助付款機螢幕上檢查貨物有否「嘟」機，甚至叫職員協助，律師又說：「如果兩個真係夥同偷嘢，會唔會做場大龍鳳？」再者，他們案發後逗留近20分鐘後才離開。綜合這些情況來看，辯方認為控方未能完全排除二人分心的可能性。
兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。兩人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。
案件編號：KCCC1147/2022