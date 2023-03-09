醫管局女高層與夫涉偷竊　辯方指被告憂心幼女分心　案件4月裁決

醫管局女高層莊慧敏與骨科醫生丈夫趙名宇，涉在黃埔AEON超市內偷海膽、刺身等價值逾1600元。二人否認盜竊罪，控辯雙方今（9日）在九龍城裁判法院作結案陳辭，辯方指當日兩夫婦得悉杭州有封控安排，忙著安排身在當地的幼女回港，付款時分了心，又指倘若二人真的有預謀犯案，根本毋須將所有貨品放上自助付款機，甚至叫在場職員協助等，反問：「如果兩個真係夥同偷嘢，會唔會做場大龍鳳？」裁判官梁雅忻將案押後至4月6日裁決。



女被告莊慧敏及男被告趙名宇稱購物時擔心當時在杭州的幼女而分心。(凌子淇攝)

有閉路電視不代表被告不會犯案

控辯雙方早前已向法庭提交書面陳辭，控方今引述，雖然辯方稱現場設有閉路電視、亦有職員巡邏，但不代表兩名被告便不會在光天化日下犯案。至於辯方挑戰警員在其記事冊抄寫兩被告警誡口供時，沒有讓二人簽署作實，控方稱這只是形式問題，警員其後亦有帶兩人回警署進行錄影會面。

被捕時未提杭州封控而分心說法

控方另提到，兩被告爭議錄影會面應否呈堂時，曾供稱從無提及他們因為得知杭州實施封控，為安排身在當地的幼女回港而「分心」。直至法庭裁定錄影會面可呈堂後，他們出庭自辯才提及這事。若兩人以為所有貨物已「嘟」機，當時亦有許多機會可向超市保安或警員澄清。

女被告莊慧敏曾與張竹君一同出席疫情記者會。(詳看下圖)

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辯方資深大律師駱應淦及布喜陳詞卻指，就控方質疑兩被告若當日確有「分心」，不會花近兩小時逛街購物，辯方反駁稱每人購物習慣不同，對比當日二人先後到大生、優品360及AEON購物的單據，他們實際購物時間其實不多於1小時。

為人父母擔心女兒好正常

辯方又指，二人當日被指部份貨物未付款感到驚訝，即使後來警員到場，他們依然「摸不著頭腦」為何會有貨物未「嘟」機，不想在該階段胡亂猜測，因此莊才會提出翻看閉路電視。兩人事後回想當時可能是因幼女的事而分了心，正如閉路電視片段所見，趙付款前仍在按手機，辯方形容：「作為父母，擔心嗰女正常不過。」

真心偷竊不會做場大龍鳳

辯方最後指，片段未見兩被告當時「有商有量」，或者有打眼色等小動作，二人交流有限，加上現場有不少閉路電視，亦有職員經過，假如二人真的是如控方所述有預謀地夥同犯案，趙不會在自助付款機螢幕上檢查貨物有否「嘟」機，甚至叫職員協助，律師又說：「如果兩個真係夥同偷嘢，會唔會做場大龍鳳？」再者，他們案發後逗留近20分鐘後才離開。綜合這些情況來看，辯方認為控方未能完全排除二人分心的可能性。

兩名被告：趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。兩人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1632.8元。

案件編號：KCCC1147/2022