流感活躍度微增甲型佔多　3月錄9宗嚴重個案　衞生署籲提高警覺

衞生署衞生防護中心今（23日）表示，根據最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度過去兩周輕微上升，甲型或乙型季節性流感病毒一周陽性百分比，由截至本月四日一周的0.75%，輕微上升至截至本月十八日一周的3.31%，即過去兩周增加2.56個百分點。

衞生防護中心又指，過去兩周檢測出的流感病毒主要為甲型（H1）流感，另今年三月共錄得九宗嚴重流感個案，一至二月則共錄得五宗，呼籲市民提高警覺預防流感。



衞生防護中心今（23日）表示，根據最新監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度過去兩周輕微上升，又指本地季節性流感活躍程度過去三年一直處於低水平，整體香港市民對流感的免疫力可能較過往為弱。（資料圖片/廖雁雄攝）

衞生防護中心發言人指，鑑於本地季節性流感活躍程度過去三年一直處於低水平，整體香港市民對流感的免疫力可能較過往為弱。中心監測數據顯示，本地季節性流感活躍程度最近輕微上升，呼籲市民特別是幼童、長者和長期病患者，盡快接種流感疫苗，以及時刻注重個人、手部和環境衞生。

衞生防護中心表示，根據公共衞生化驗服務處和醫院管理局收集的呼吸道樣本中，甲型或乙型季節性流感病毒一周陽性百分比，由截至三月四日一周的0.75%，輕微上升至截至三月十八日一周的3.31%。

3月錄9宗嚴重流感個案 超今年首兩月總和

主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦輕微上升，尤其是12歲以下兒童及50歲或以上人士。主要診斷為流感而入住公立醫院的整體比率，由截至三月四日一周的0.01宗（每一萬人口計），增加至截至三月十八日一周的0.07宗（每一萬人口計）。至於嚴重流感個案方面，今年三月（截至三月二十二日）共錄得九宗嚴重流感個案，而一至二月則共錄得五宗。

政府已於去年九月起分階段展開各項季節性流感疫苗接種計劃，為合資格人士提供免費或資助的疫苗接種。接種季節性流感疫苗是其中一種預防季節性流感及其併發症的有效方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿六個月或以上的人士均應接種流感疫苗以保障個人健康。由於人體在接種疫苗後需約兩星期產生抗體，市民尤其是有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡早接種流感疫苗。

發言人提醒，除了盡早接種季節性流感疫苗以保障個人健康外，市民應採取以下措施以預防流感及其他呼吸道疾病：

病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

避免觸摸眼睛、口和鼻；

雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

保持室內空氣流通；

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力，以建立良好身體抵抗力。