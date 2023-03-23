澳門健康碼3.27正式停用、暫不下架　將清除個人資料、行程紀錄等

隨著社會步向復常，澳門政府今日（23日）公布，「澳門健康碼」系統將在3月27日起正式停用，但暫不會下架，仍會保留相關查詢連結。當局又指，系統停用後將會全面清除所有個人資料、包括申報紀錄、居民曾上傳的行程紀錄等。



3月23日，澳門政府公布「澳門健康碼」系統將在3月27日起正式停用。（資料圖片）

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，自3月14日起，已取消香港旅居史人士離境前往內地時，須出示「澳門健康碼」的要求，因此系統將在3月27日起正式停用，但暫不會下架。

系統主頁雖然設有「系統停用」的提示，但仍保留常規（自費）核酸檢測預約連結、新冠病毒檢測結果申報，以及查詢平台連結。

中心強調，「澳門健康碼」系統停用後，會全面清除所有個人資料、申報紀錄、註冊資料、居民曾上傳的行程紀錄、場所碼紀錄等數據。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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港3月14日公布健康碼系統停用

本港方面，資訊科技總監辦公室已在3月14日公布，隨著中港兩地全面通關，「香港健康碼」系統已停止運作，並完成刪除系統上全部用戶資料，包括「安心出行」上傳的出行紀錄，強調所有安排均嚴格遵從《私隱條例》下的相關要求。