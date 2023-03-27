八達通｜攻直播帶貨市場　稱比TVB、淘寶有優勢　可用消費券付款

網上購物自疫情爆發後，已成為新興的消費模式，其中直播帶貨更由內地傳播至本港，TVB、HKTVMall等企業亦嘗試踏足「分一杯羹」。八達通亦在今年2月初推出直播網店計劃，用戶可在App連結入直播頁面及購買商品，但只提供八達通付款方式，換言之亦即可使用政府消費券購物。

八達通認為，相比競爭對手，優勢在於商戶的自由度相對較高，估計今年內將有數百間商戶加入。



八達通在App推出「四通八達」一站式直播網店計劃。（陳葦慈攝）

TVB母企電視廣播與淘寶合作直播帶貨

新冠疫情下消費者減少出外購物，直播帶貨成為近年內地新興銷售模式，相比實體店的冷清，直播的銷售額顯得驚人。從傳統網紅、明星演員，或是草根商家亦「分一杯羹」，在鏡頭前賣力說服觀眾購物。直播的熱潮近年亦傳播至本港，連TVB母企電視廣播在本月初，亦宣布與淘寶合作直播帶貨。

八達通在去年與網店平台掌舖Boutir合作，於今年2月初在App已推出「四通八達」一站式直播網店計劃。用戶只要打開App，在主頁點擊影片購物頁面，若商戶剛巧正在直播，便可點擊觀看，並與商戶即時互動。至於商戶在直播過後，其影片及商品亦會繼續保留，方便用戶翻閱及下單購物。八達通認為，直播網店的購物體驗與實體店相近。

直播過程中購物付款不會中斷

掌舖Boutir創辦人吳家嘉表示，直播頁面為可嵌式影片設計，用戶在下單付款時，直播並不會中斷，可繼續留言或讚好。屆時直播畫面就如「畫中畫」縮小至右下角繼續播放。他又指，15歲至29歲的年輕人，從小在手機陪伴下長大，相信直播網店可吸引相關客群。

消費券4月7日派發 八達通︰好彩有咁嘅契機

不過須注意的是，在八達通App的直播網店購物，只能以八達通錢包，或透過手機NFC功能拍八達通實體卡付款。提到政府將在4月7日派發首期消費券，八達通產品部總監葉勁生表示「好彩有咁嘅契機」，期望消費券可帶動更多用戶在App內購物。

▼八達通消費券須知事項▼



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八達通商戶可自行定價、決定上架商品

問到八達通的直播網店，如何與TVB、HKTVMall，甚至內地淘寶競爭。業務拓展及國際業務主管黎家聰則認為，八達通相比下有競爭優勢，首先上述平台為廣告模式的變型；或是另一種超市（Market Place），商戶須支付上架費，亦要準備充足的商品等，限制相對較大。

即在直播網店計劃下，八達通負責提供平台及付款途徑，而技術及支援則則由掌舖Boutir提供。至於拍攝短片、上架商品、物流發貨及定價等方面，則由商戶自行負責，商戶可獲得相對較高的自由度。掌舖Boutir亦稱，只收取1%佣金，遠低於其他直播平台的約20%。

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初步有數十個商戶加入 料年內增至數百個

玩具品牌「微影」市場部經理薛小姐表示，在2月中加入計劃後，在八達通App首場直播有逾1,100個觀看人次。雖然微影同時會參加動漫節等展覽，但她認為網店的定位為期間限定店，例如出售特別版模型，不會與實體店重覆，亦可發掘新顧客。

黎家聰並表示，直播網店計劃推出的時機剛剛好，透露初步已有數十個商戶加入，八達通將會不斷物色新商戶，預期今年內可增至數百個。