港產直播帶貨　棄俊男美女賣大叔親和力　120分鐘直播生意達7位數

踏入後新冠時代，市民的生活模式已逐漸改變，從抗拒到熟習在網上購物。不過，本港電商的發展一直落後於內地，直至近年才冒出直播帶貨平台，但仍然未成氣候。縱使如此，有港產直播帶貨平台透露，受電子消費券的帶動下，曾於短短兩小時內獲得7位數字的營業額。不過，直播帶貨亦暗藏銷售技巧，俊男美女並非唯一的賣點，究竟香港又如何走出自己獨有的路線呢？



獅生活直播購物台營運總監林恒驍（右）、獅生活直播購物台首席主播01（左）。（蘇煒然攝）

直播帶貨商機無限 內地直播女王逃稅罰款10多億元

提到直播帶貨，腦海通常浮現年輕貌美的女生，滔滔不絕介紹貨品的畫面。其實，直播帶貨的潛力無限，去年內地「直播女王」薇婭涉偷稅漏稅罪，被內地政府罰款10多億元，背後反映直播帶貨的市場，以及所帶來的收入著實驚人。

近年，不少香港藝人希望在14億人的市場分一杯羹，紛紛北上加入直播行列。惟事與願違，繼葉璇宣布退出直播圈後，李國麟曾一口氣直播8個小時卻無人下單，可見直播帶貨並非想像中容易，僅靠明星效應亦不能輕鬆吸金。

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港產直播帶貨平台受惠於疫情 平均每場直播達過萬元交易額

隨著直播熱潮的興起，本港亦陸續有不少直播平台成立。其中，獅生活直播購物台便在疫情爆發前的2019年9月首播，剛巧把握電子支付的先機。其營運總監林恒驍表示，當時有見香港缺乏成功的直播平台，因此與數名合夥人「膽粗粗」踏進新市場。

就在直播平台漸上軌道之際，新冠疫情突然爆發，交易額亦隨之屢創高峰，平均每場直播達過萬元，至今已累計完成逾5,000場直播。林回想當時的情況，亦大感幸運︰「諗返起都Amazing，因為冇諗過有疫情發生。」

其後，政府推出電子消費及透過建立口碑，更加速平台的發展。林透露，當時的營業額急升近兩成，曾因直播特價銷售大型家庭電器，於短短兩小時內獲得7位數字的營業額。「都叫做好彩，因為嗰陣時我哋出咗半年，其實已經做咗幾百場直播嘅考驗，磨練咗，跟住就喺果一段時間捉得住班客。」

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聘用經驗豐富的大叔任主播 走出香港路線

也許內地直播主的形象讓人先入為主，以為直播帶貨均以外貌優先。獅生活直播購物台卻走出香港路線，反而聘用口齒伶俐、經驗豐富的「大叔」擔任主播，以親和力作為最大賣點，選擇與觀眾打成一片。

首席主播（代號01；該平台以去個人化策略，未願透露主播的名字或姓氏）便由首場直播，一直為平台效力至今。他透露在轉投網上直播前，已有逾30年的銷售經驗，曾在工展會或灣仔會展工作，因此擅長與群眾交流。他認為，世界各地有獨自的直播風格，例如內地的賣點為俊男美女、人氣明星等，但套用於香港或會水肚不服，未必適用於「香港路線」。

直播技巧秘訣︰3秒內必須吸引觀眾

01續指，過往面對過百人的觀眾，亦能面不改容地介紹產品，坦言初時踏足直播對著空氣自說自話，確實感到不習慣。但他認為，現場銷售與直播帶貨不同，顧客未必「打爛沙盤問到篤」，反而隔著螢幕勇於大膽發問。為了解答觀眾的各種疑問，他於每次直播前，更會試用產品至滾瓜爛熟。

除了熟讀產品外，直播的節奏及鋪排，如何娛樂觀眾確保不悶場，亦是重要的技巧，否則難以挑起觀眾的購買慾。他以北上吸金的港星為例，由於內地直播的競爭激烈，若無法於3秒內吸引觀眾，他們將轉往觀看其他直播台。「你點樣留得住佢隻腳？因為太多選擇喇。我睇你悶第二個台，你好睇就繼續睇。」

對未來前景感樂觀︰觀眾睇直播好似返到屋企見面

不過，香港街上滿是商場及店舖，網購亦同樣盛行，為何選擇於直播平台購物呢？林恒驍表示，直播帶貨亦擁有完善的售後服務，更擁有門市及網店缺少的優勢，「直播同上網買嘢唔同，唔係冷冰冰一個網店。」他認為，直播相比其他購物方式，擁有令人著迷的魅力，就如電視演員打破第四面牆與觀眾互動。

隨著獅生活直播購物台的發展，FB專頁的讚好數亦累積近5萬人，已有固定的觀眾群定時收看直播。平台亦逐漸形成小社區，顧客會重返交流使用心得。林對未來前景感到樂觀，認為顧客傳播的口碑，甚至比廣告更有效用。「大家好似返到屋企見面，希望呢個關係可以慢慢維持耐啲啦，我哋都係走呢條路線。」