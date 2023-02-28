家庭月入中位數增至$28900　多行有人工加　男女差距續拉闊

政府統計處今日（28日）出版2022年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，報告顯示，去年第四季失業人數達12.6萬人，較去年第三季的15.5萬人減少近3萬，就業不足人數也減至約5.5萬人。



撇除外傭，去年第四季的每月就業收入中位數維持在20,000元，但男女的每月就業收入中位數差距擴至3,700元。而家庭住戶每月入息中位數則為28,900元，較去年第三季的28,500元略增400元。多個行業薪金中位數上升，「金融、保險、地產、專業及商用服務」及「公共行政、社會及個人服務」業均較之前一季增1,000元。



▼2月28日 政府統計處出版2022年第四季《綜合住戶統計調查按季統計報告》▼



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失業人數、就業不足人數下跌

最新數字顯示，去年第四季失業人數達12.6萬人，較去年第三季的15.5萬人減少近3萬，也較前年同期、即2021年第四季的14.5萬人少近2萬人。而去年第四季也有約5.5萬人就業不足，數字上較去年第三季的6.9萬人、以及前年第四季的6.6萬人也有所回落。

若按行業分析，最多人失業前從事零售、住宿及膳食服務，有2.6萬人；其次是金融、保險、地產、專業及商用服務業，人數達2萬。但兩者數字均已較去年第三季有所回落。

最新就業人數回升 惟仍少於前年同期

撇除外傭，去年第四季就業人數則為333.6萬人，較去年第三季的329.5萬人，增加約4.17萬人。但最新公布的就業人數，仍較前年同期、即2021年第四季的337.8萬人的就業人數低。

男女每月就業收入中位數差距擴至3,700元

報告也顯示，撇除外傭，去年第四季的每月就業收入中位數維持在20,000元，如按男女分析，男性每月就業收入中位數為21,700元，較女性的18,000元為多，且兩者差距也由去年第三季的3,000元，增至3,700元。

家庭住戶每月入息中位數較第三季略升400元

至於家庭住戶每月入息中位數，撇除外傭後，去年第四季的數字為28,900元，較去年第三季的28,500元略增400元，也較前年同期的28,000元增加900元。