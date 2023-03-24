將軍澳都會駅居民周日遊行反132區規劃　警方規定參加者戴頸卡牌

將軍澳私人屋苑「都會駅」業主委員會發起在下周日(26日，後日)上午在區內舉行遊行，反對政府計劃於將軍澳132 區填海和興建厭惡性設施，已獲警方發出不反對通知書。如果此遊行最終如期舉行，將成為疫情後首個獲發不反對通知書、而又成功舉行的遊行。



參與遊行人數上限為100人，主辦方須確保公眾集會及公眾遊行不會有任何不利於國家安全的行為或活動發生「不利於國家安全的行為或活動」。警方要求負責人須確保所有參加者均佩戴由糾察員派發、印有獨立編號並容易識別的掛頸卡牌，此安排在過往甚少見到。



都會駅業委會發起 先於調景嶺體育館外公園集會

將軍澳私人屋苑「都會駅」業主委員會，將於周日(26日)上午在區內舉行遊行，反對政府計劃於將軍澳132區填海和興建厭惡性設施。遊行計劃先在當日上年11時在調景嶺體育館外的南面公園舉行公眾集會；至上午11時半於調景嶺體育館外的南面公園起步，經寶順路，將藍公路，唐賢街、至善街、唐俊街等街道，最終到達將軍澳南梯台，並於該地舉行一小時的集會。

將軍澳「都會駅」業主委員會3月26日擬定遊行路線圖。（Facebook專頁都會駅快訊圖片)

1.上午11時正開始至上午11時30分結束(公眾集會)

調景嶺體育館外的南面公園

2.上午11時30分開始至中午12時正結束(公眾遊行)

調景嶺體育館外的南面公園(起點)→順路西面行人路→經行人天橋橫過寶邑路→將藍公路東面行人路→唐賢街北面行人路→唐賢街西面行人路→橫過唐賢街→至善街南面行人路→唐俊街西面行人路→將軍澳南梯台(終點)

3.中午12時正開始至下午1時正結束(公眾集會)

將軍澳南梯台活動性質：公眾集會及公眾遊行

遊行人數上限定為100人 主辦者須叫超額人士離開

警方的不反對通知書上，提及「都會駅」業委會把遊行人數上限定為100人，並要協調及呼籲公眾集會及公眾遊行的參加者，不會對其他道路使用者或沿途造成不合理的阻礙，影響公共安全、公共秩序或他人的權利和自由；同時要沿指定行人路前進。如果現場人數多於100人，業委會須呼籲多出的參與者離開。警方亦要求業委會安排至少10名糾察員，分隔參與者及一段市民。

警方要求負責人須確保公眾集會及公眾遊行符合所有在香港特別行政區實行的法律，包括但不限於《香港國安法》，並必須確保公眾集會及公眾遊行不會有任何不利於國家安全的行為或活動發生，包括但不限於作出、發表、出售、分發或展示任何具有《刑事罪行條例》（第200章）第9條所指的煽動意圖的作為、文字、言論或刊物。

參加者需掛獨立編號頸卡牌遊行

警方指根據過往經驗，不法分子有可能會混入公眾集會及公眾遊行，擾亂公共秩序或甚至作出違法暴力行為。因此為確保公眾集會及公眾遊行能夠和平、安全、有序和合法地進行，負責人須確保在整個公眾集會及公眾遊行進行期間，所有參加者均佩戴由糾察員派發、印有獨立編號並容易識別的掛頸卡牌，糾察員則須於手臂上佩戴容易識別的臂章。

警方又要求公眾集會及公眾遊行進行期間，糾察員需要用容易識別的繩索或膠帶等物品分隔參與者及一般市民，同時盡力確保公眾集會及公眾遊行不會因人多擠迫而發生危險的情況。

政府計劃在將軍澳華人永遠墳場（將軍澳第 132區）對出海面填海，新建土地會建設多個公共設施，當中包括電力設施輸入零碳能源。（發展局文件）

婦女工會在本月初亦曾計劃舉行婦女節遊行，並已成功申請不反對通知事，不過至遊行前一日卻宣布取消。故如果今次將軍澳遊行順利舉行，將會真正成為放疫措施放寬後，首個獲發不反對通知書，而又成功舉行的遊行。