搶人才｜勞聯機電工會指行內有足夠人手　「缺人」是地盤人手錯配

建造業議會早前發表建造業人力預測報告，預測熟練及半熟練工人將於2027年度起出現相當嚴重的短缺，需補充約3.5萬至4萬名工人，電氣裝配工亦為人手最缺乏的工種之一。

香港機電業工會聯合會表示，不同意報告的預測，指機電行業有足夠工人，現時的人手緊張是地盤人手資源錯配或工作待遇不佳所導致。



香港機電業工會聯合會表示，機電工業有足夠工人，過去在疫情下行業不算受很大影響，而疫情期間由其他行業轉職入行的人也有上升趨勢，並按機電工程相關課程粗略估算，料每年至少600名新人入行，情況較很多行業好。

不過，該會指出行內確實出現斷層，40歲至50歲有相當經驗及技術的工友較為缺乏，這個情況也見於整個建造業。

該會主席張永豪解釋，機電工人入行20年才算「成熟」，但20年前、即2003年，當年香港爆發沙士，其後的經濟及建造業環境待遇較差，流失不少人才，也是導致斷層的原因之一。他也表示，近年也聽到有些工友因體力下降而減少工作量，也影響行內勞動力。

該會提到，機電工程通常在整個工程的後期進行，如前期工程有延誤，機電工程很多時便需要趕工，並需要大量人手引起人手緊張，該會直指實為「人手資源錯配」導致「唔夠人」。

據該會今年2月14至28日期間進行的問卷調查，逾350名持有效電牌的電工受訪，當中340份為有效問卷。結果發現，兩成受訪者花兩小時或以上的通勤時間前往地盤工作，當中一半工友更出現通勤時間與薪酬待遇不對等的情況。

就著輸入外勞的問題，該會促政府考慮上述調查結果，因應本地工人傾向不願意花太多時間前往離家很遠的地方工作，如必須輸入外勞，應集中安排在偏遠地點進行的工程輸入外勞。