MIRROR演唱會｜Mo累計22次外骨骼步行　Mo父感謝李澤楷及大國文化

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（18日）轉發阿MO父親李盛林牧師代禱信，信中透露阿MO直至過去的星期已做了22次外骨骼的步行，現在藉外骨骼的步伐大了些和快了些。阿Mo 的出汗和發抖在過去的星期初已漸好轉。



Mo父又感謝電訊盈科主席李澤楷、大國文化和MakerVille一直以來的溝通、精神上的支持，以及醫療期間的資助和安排；他亦感謝有心人及中文大學相關教授的研發團隊，分別送給阿Mo一對機械手作手指活動的訓練，以及借出BCI系統，為阿Mo在手指和肘部作出適當的調校。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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用機械人系統初試大致順利 達到人機配合

李盛林牧師在代禱信中表示，阿MO直至過去的星期已做了22次外骨骼的步行，現在藉外骨骼的步伐大了些和快了些，同時藉左右搖擺去控制外骨骼也明顯了。他在10星期密集的治療中，肩部的斜方肌、三角肌都有明顯的進步。現盼望能强化二頭肌。

至於早前提到的Erigo機械人系統，李牧指初試大致順利，阿Mo和各運作操控的物理治療師都能人機配合，而早前的出汗和發抖亦已好轉。

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信中感謝李澤楷 獲有心人贈儀器

李牧又在信中感謝李澤楷、大國文化和MakerVille一直以來的溝通、精神上的支持，以及醫療期間的資助和安排。另外亦感謝醫院兩位教授，在這10個星期花上不少的心思和熱誠為阿Mo設計整個醫療的進度。

另外李牧又感謝有心人送給阿Mo一對機械手作手指活動的訓練，使手指關節不易硬化。同時亦感謝中文大學相關教授帶領的研發團隊借出BCI 系統，並為阿Mo 在手指和肘部作出適當的調校以得著到位的治療。

李牧又提到一位物理治療師助理因照顧阿Mo的治療而意外地受傷，希望她盡快復原。

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每日默禱 昐有天能自主控制每一步

李牧表示，每次看著阿Mo 在外骨骼行步，心中都默禱天上的神能支持並醫治他，使他有一天能有力的自主控制每一步。同時站在阿Mo旁，看著他堅毅地面對不同部位的治療時，都在心中向神默禱。

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代禱信全文：

為Mo的每一步默禱 求主賜他能耐與堅持

*李盛林牧師 // 啟言（阿Mo) 代禱信 35（20230326)*

*​​（一）MO爸感恩與鳴謝*

*1. 「活動機械手」*：

​​感謝有心人送給阿Mo 一對機械手作手指活動的訓練，使手指關節不易硬化。

*2.「BCI 系統」*:

​​感謝中文大學相關教授帶領的研發團隊借出BCI 系統，並為阿Mo 在手指和肘部作出適當的調校以得著到位的治療。

​​*3. 「溝通和醫療資助」*；

感謝李澤楷先生、大國文化和MakerVille一直以來的溝通，精神上的支持，以及醫療期間的資助和安排。讓我們能夠專心於啟言的治療和照顧。

​​*4. 「再次感謝醫院兩位教授（劉教授和羅教授）*：

他們帶領的滿腔熱誠的醫療團隊（各專科、物理治療、護理和營養），在這10個星期花上不少的心思和熱誠為阿Mo 設計整個醫療的進度，使他在復康上有進展。

​​*5. 「感謝一位物理治療師助理」*：

因照顧阿Mo 的治療而意外地受傷，衷心感謝她的投入付出，並願神使她盡快復原。

​​

​​*（二）代禱*

*「我若不信在活人之地得見耶和華神的恩惠，我就早已喪膽了。要等候耶和華神，當壯膽，堅固你的心。」（詩篇27:13-14）*

​​*1. 啟言（MO)*

​​*a. 「出汗和發抖」*

阿Mo 的出汗和發抖已在大家的關心禱告下，在過去的星期初已漸好轉。請繼續為往後處理尿喉的拔除禱告。

​​*b. 「Erigo 機械人系統」*：

初試大致順利，阿Mo 和各運作操控的物理治療師都能人機配合。請為每次所針對的關節、肌肉和神經禱告，盼在神的恩惠中有明顯反應。

*c. ​​Exoskeleton外骨骼*：

直至過去的星期已做了22次外骨骼的步行，現在藉外骨骼的步伐大了些和快了些，同時藉左右搖擺去控制外骨骼也明顯了。請繼續為每次步行的暢順和進展禱告。

​​*d.「肩部肌肉」*:

在10星期密集的治療中，肩部的斜方肌、三角肌都有明顯的進步。現盼望能强化二頭肌，祈求神加力醫護並活化這幾組肌肉的協調。

​​

​​*2. Mo 爸媽*

​​*a. 「為每一步默禱」*：

每次看著阿Mo 在外骨骼行步，心中都默禱天上的神能支持並醫治他，使他有一天能有力的自主控制每一步呢！

​​

*b. 「為MO的堅持感動」*：

站在阿Mo 旁，看著他堅毅地面對不同部位的治療時，都在心中為這些部位並他的堅持向神默禱，盼祂醫治及活化這些肋骨神經和關節。「神啊！神經的變化雖然慢，盼袮能給阿MO有能耐堅持🛐」