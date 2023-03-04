MIRROR演唱會｜阿MO將展新治療強化肌肉　事隔7個月父母仍感心酸

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿MO）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（4日）轉發阿Mo父親李盛林牧師代禱信，信中透露兒子將在本月中開始會藉一個「傾斜床踏步訓練機械人系統」（Erigo ），進一步幫助強化神經、肌肉和關節的活動能力。



另外，近日口罩令解除，阿MO父親李盛林亦擔心，若患上感冒的話，對暫時仍無法正常咳嗽的啟言來說是威脅，故禱告期望啟言可以免受感染。他又指，雖然過了 7 個月，但想起一個本來活動自如的孩子，現在要面對每天各式各樣的治療，做父母的仍有心酸酸的感覺。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo父親李盛林今在祈禱信中表示，啟言繼續接受括顱外磁刺激術（TMS），現時神經、肌肉、關節都產生明顯反應、沒有任何萎縮現象，而及外骨骼（Exoskeleton）方面，亦已完成了九次使用外骨骼步行，身體多方面都適應了，惟仍期望為活化上傳下達的活動神經訊號禱告。

祈禱信又透露，兒子將在本月中開始會藉一個「傾斜床踏步訓練機械人系統」（Erigo ），進一步幫助強化神經、肌肉和關節的活動能力，而兒子現時已進行一系列的 運動醫學復康活動，針對各關節、肌肉的活動和身體平衡的治療，以配合「外骨骼」和「鈄床踏步機械人」的操練。

另外，信中亦指，教授亦正調較腦機介面（BCI ）系統，期望不單用在手指的神經訊號，更可用在肘部的活動神經治療。啟言同時亦會接受「針灸」，直接刺激頭、手、腳、肚及脊柱不同的穴位，盼能刺激不同的身體器官及神經功能回歸常態禱告。

李盛林亦在信中感謝兩位教授的策劃復康、治療及聯繫團隊，也感謝首席物理治療師及首席護理經理配合帶領他們的團隊每天密集的治療及護理，以致阿MO可配合各復康儀器及教授的治療。

各方的治療都是像栽種和澆灌的，唯有神叫他生長。祈願這生機和生命的動力，從神創造的大能臨到阿MO，使神經能上傳下達，身體活動更有進步。 阿Mo父親李盛林牧師

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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近日口罩令解除，阿MO父親李盛林亦擔心，若患上感冒的話，對暫時仍無法正常咳嗽的啟言來說是威脅，故禱告期望啟言可以免受感染。

他又表示，離事故已過了 7 個月，在過床，輪椅或器材的配合上大致暢順，阿MO的治療上雖有進展，惟想起一個本來活動自如的孩子，現在要面對每天各式各樣的治療，做父母的仍有心酸酸的感覺。

雖然過了 7 個月，在過床，輪椅或器材的配合上大致暢順，阿MO的治療上雖有進展，但想起一個本來活動自如的孩子，現在要面對每天各式各樣的治療，做父母的仍有心酸酸的感覺。 阿Mo父親李盛林牧師

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

繼續禱告 期盼有進一步果效 求主垂聽🙏🙏🙏



*李盛林牧師 // 啟言（阿MO）代禱信32（20230305）*



*（一）感恩*



*「雖密集仍無縫配搭」*



除了感謝兩位教授的策劃復康、治療及聯繫團隊，也感謝首席物理治療師及首席護理經理配合帶領他們的團隊每天密集的治療及護理，以致阿MO可配合各復康儀器及教授的治療。



*（二）代禱*



*請繼續為各方多樣療程禱告*：



各方的治療都是像栽種和澆灌的，唯有神叫他生長。祈願這生機和生命的動力，從神創造的大能臨到阿MO，使神經能上傳下達，身體活動更有進步。



*1. 啟言（阿MO ）*



a) *為「免受感染」 禱告*



口罩令解除，現時探病只需核酸快測，但若患上感冒的話，對暫時仍無法正常咳嗽的阿MO來說也是威脅。



b) *請為針對「復康儀器的輔助功效」禱告*



i ) *「TMS 」(顱外磁刺激術)*



對四肢的活動刺激，神經、肌肉、關節都產生明顯反應，這些都沒有任何萎縮現象，祈求神大能的醫治，活化上傳下達的活動神經訊號。



ii) *「Exoskeleton」(外骨骼)*



剛完了9 次使用外骨骼步行，身體多方面都適應了。請為每次上架時（因為一般需要5-10分鐘），身體盡快處於適當位置禱告。



iii) *「Erigo 」( 斜床踏步機械人系統)*



本月中將開始會藉一個「傾斜床踏步訓練機械人系統」（Erigo ），進一步幫助強化神經、肌肉和關節的活動能力。（會先轉移躺在儀器上，後漸企立運作）祈盼有更進一步的果效禱告。



iv) *「BCI」 (腦機介面)*



（利用腦電波傳遞活動神經訊號）



教授正調較BCI 系統，不單用在手指的神經訊號，更可用在肘部的活動神經治療上禱告。



v) *「SMR」 (Sport Medicine Rehabilitation) 運動醫學復康*



針對各關節、肌肉的活動和身體平衡的治療，以配合「外骨骼」和「鈄床踏步機械人」的操練，並得到預期的果效禱告。



vi) *「針灸」直接刺激穴位*



頭、手、腳、肚及脊柱不同的穴位，盼能刺激不同的身體器官及神經功能回歸常態禱告。



*2. Mo 爸媽*



a) *「身心靈情緒健康」*



祈求主給我們有健康的情緒心靈，體力和魄力，可以繼續盡心盡力支持，學習如何照顧阿Mo 及家人的需要。



b) *「仍感心酸」*



雖然過了 7 個月，在過床，輪椅或器材的配合上大致暢順，阿MO的治療上雖有進展，但想起一個本來活動自如的孩子，現在要面對每天各式各樣的治療，做父母的仍有心酸酸的感覺。

