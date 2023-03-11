MIRROR演唱會｜阿MO步行訓練致腳趾倒甲　聘專職照顧員作其手和腳

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿MO）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（11日）轉發阿MO父親李盛林牧師代禱信，信中透露因阿MO所穿的運動鞋不適合外骨骼步行，已弄到腳趾頭外邊倒甲損傷，但MO父感謝足部治療師及時處理及提供接受復康治療時寶貴護足建議。



MO父又指，已聘得專職照顧員作為阿MO的手和腳，盼能在短期內與現時的護理員交接，可更觀察入微掌握阿MO的日常需要。MO父形容阿MO生命本「懸於一線」，近八個月過去了，看到神的恩典，給他「一線生機」。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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每天4至6小時以6種不同方法和儀器持續治療

今次代禱信以從生命「懸於一線」至今天靠著神的恩典的「ㄧ線生機」為主題，阿MO父親李盛林在代禱信中稱，阿MO每天4至6小時以六種不同治療方法和儀器的持續治療，實在需要很大的能耐與體力，希望大家為阿MO每天進食補充體力和增強肌肉力量，能以應付並有好的果效禱告。

所穿運動鞋不適合外骨骼步行訓練 腳趾頭外邊倒甲損傷

在足部治療方面，MO父稱發現阿MO所穿的運動鞋不適合外骨骼步行，弄到腳趾頭外邊倒甲損傷，但MO父感謝足部治療師的及時處理及提供接受復康治療時寶貴的護足建議。

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盼照顧員短期內交接 觀察入微掌握阿MO 日常需要

MO父在信中感恩稱已聘得專職照顧員作為阿MO的手和腳，盼專職照顧員能在短期內與現時的護理員交接，可觀察入微掌握阿MO 的日常需要。

MIRROR演唱會至今近八個月，MO父形容阿MO生命本「懸於一線」，但近八個月過去了看到神的恩典，給他「一線生機」。

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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言（阿MO）代禱信33（20230312）

（一）感恩

1.「足部治療」

發現所穿的運動鞋不適合外骨骼步行，卻已弄到腳趾頭外邊倒甲損傷。感謝足部治療師的及時處理及提供接受復康治療時寶貴的護足建議。

2.「一線之差、一線生機」

感謝神，差不多八個月前阿MO 生命「懸於一線」，近八個月過去了，看到神的恩典，給他「一線生機」。

3.「專職照顧」

感謝神已聘得專職照顧，作為阿MO的手和腳。盼能在短期內與現時的護理員交接，並可觀察入微，掌握阿MO 的日常需要。

（二）代禱

請繼續為各方多樣療程禱告：

各方的治療都是像栽種和澆灌的，唯有神叫他生長。祈願這生機和生命的動力，從神創造的大能臨到阿MO，使神經能上傳下達，身體活動更有進步。

1. 啟言（阿MO ）

a) 請繼續為「免受感染」 禱告

口罩令解除，現時探病只需核酸快測，但若患上感冒，更不用說新冠病毒，對暫時仍無法正常咳嗽的阿MO來說也是很大的威脅。

b) 為「應對每天 4-6 小時治療」禱告

每天4-6小時以6樣不同治療方法和儀器的持續治療，實在需要很大的能耐與體力。為阿MO每天進食補充體力和增強肌肉力量，能以應付並有好的果效禱告。

c) 請繼續為預備「拔除尿喉」禱告

請為過去兩星期仍是每天讓膀肛儲尿 2 小時左右，讓腦部能接收上傳的神經，習慣適應這是需要排尿的神經訊號，卻不至於在外骨骼步行時產生高血壓禱告。

d) 「增强肌肉的質量和體量」

每天的進食和SMR的操練都是針對仍要强化的四肢肌肉，以等候活動神經回來時能立刻有所反應禱告。

2. Mo 爸媽

a) 「時日如飛」

一星期的葯盒子很快又要補充了，才猛然醒覺又要將預備好的代禱資料整理成為「代禱信」。回首再看33週好像很快就過去，但當中的艱辛起伏實難以筆墨形容。祈求神繼續加心力和體力。

*b) 「平衡家人心靈情緒」 *

起起伏伏的狀態總會產生不同的情緒反應，願神在我們中間工作，讓我們繼續的學習倚靠祂，也讓聖經的話語和基督耶穌的愛成為我們彼此體驗親情的激勵。