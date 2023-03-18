MIRROR演唱會｜阿MO藉外骨骼能行400多步　梳洗致痛增照顧員挑戰

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（18日）轉發阿MO父親李盛林牧師代禱信，信中透露阿MO每次都能藉外骨骼行上過400多步，漸趨穩定適應；傾斜床踏步訓練機械人系統（Erigo）亦已安裝及經過檢測運作，下星期開始正式使用。



Mo父又指，阿Mo這兩天都出現發抖和不斷出汗情況，也有尿道發炎現象，影響了原定治療的安排。同時阿Mo每天的梳洗衛生會因為細微的不當動作（如剪髮、梳洗刷牙、剪甲、穿衣等），使阿Mo傷或痛 ，對照顧者都是一個挑戰。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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漸適應外骨骼步行 踏步訓練機械人下周使用

李盛林牧師在代禱信中稱，阿Mo每次都能藉外骨骼行上過400多步，漸趨穩定適應；另外「傾斜床踏步訓練機械人系統」（Erigo）亦已安裝及經過檢測運作，下星期開始正式使用。杅牧祈願不單對阿Mo的腳步及關節肌肉的血液循環有幫肋，更是對神經整體的感覺和運作刺激產生作用。

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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頻出汗尿道發炎 影響原定治療安排

李牧又指，阿Mo這兩天都出現了發抖和不斷出汗情況，也有尿道發炎現象，影響了原定治療安排；同時每天的梳洗衛生會因為細微的不當動作（如剪髮、梳洗刷牙、剪甲、穿衣等），使阿Mo傷或痛 ，對照顧者都是一個挑戰。

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



李牧又表示，阿Mo正使用中西保健治療藥物，希望藥物能令阿MO促進新陳代謝，活血化瘀，息風通絡，補氣養血及有助神經活動療效禱告。他多謝各方團體和機構邀請分享，認為他們都盼望分享在面對患難的心路歷程和如何勇氣跨越，不過他表示時間和心力有限，未能一一應邀，希望各方見諒。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

*李牧師代禱信 34（20230319）*

*代禱*

*「你的手必引導我，你的右手也必扶持我。」(詩篇139:10)*

*1. 啟言（Mo)*

*a) 「發抖和出汗」*：

這兩天都出現了發抖和不斷出汗的情況，辛苦難忍，也有尿道發炎的現象。這些都影響了原定治療的安排。懇請切切為阿MO能很快復原，再次追趕到治療的進展禱告。

*b)「腦機介面」（BCI）* :

腦電波是認知活動神經的開始，祈求能帶動手指及肘部活動禱告。

*c) 「傾斜床踏步訓練機械人系統」（Erigo）*:

儀器已安裝及經過檢測運作，下星期開始正式使用。祈願不單對腳步及關節肌肉的血液循環有幫肋，更是對神經整體的感覺和運作刺激產生作用。

*d) 「外骨骼」(Exoskeleton)* ：

每次都能藉外骨骼行上過400多步，漸趨穩定適應。請繼續為阿MO在神經自主有好的進展禱告。

*e) 「每天的梳洗衛生」*：

不單對阿Mo ，更是對照顧者都是一個挑戰。因為細微的不當動作（如剪髮、梳洗刷牙、剪甲、穿衣等），都可會使阿Mo 傷或痛。照顧者的心理壓力也很大。祈盼照顧者有信心和勇氣與阿Mo 的需要磨合。

*f) 「中西保健治療葯物」*：

請為這葯物能促進新陳代謝，活血化瘀，息風通絡，補氣養血及有助神經活動療效禱告。

*2. Mo 爸媽*

*a)「偶遇嚴重病患者」*：

在醫院中都偶遇病重的基督徒弟兄姊妹，期間也有機會能為他們禱告，將神的安慰和鼓勵帶給他們。

*b)「多謝各方團體和機構邀請分享」* ：

他們都盼望分享在面對患難的心路歷程和如何勇氣跨越，唯時間和心力有限，恕未能一一應邀，請諒。