輸入外勞｜八成半受訪零售業指人手短缺　邵家輝倡輸入大灣區人力

繼行會成員兼飲食界立法會議員張宇人倡飲食業輸入2000外勞後，同屬自由黨的立法會批發及零售界議員邵家輝今日（3日）亦指，針對業界的調查發現，近八成半受訪批發零售商表示，長期人手短缺，超過九成受訪商戶支持輸入人力計劃。



他建議政府推出「輸入大灣區人力計劃」，容許獲批工作簽證來港大灣區內地居民，即日往返本港工作，外勞薪金水平以本地員工薪金中位數為準，及工作簽證以2年為限，以保障本地員工的薪金水平和就業機會。



邵家輝。（資料圖片）

調查成功訪問約800家批發零售商，當中包括來自百貨、化妝品、藥物及酒類的零售連鎖及個體商店代表。有關輸入勞工的薪酬水平，約五成半受訪公司認為應低於本地勞工，約四成半認為應與本地勞工相等，及外勞工作簽證期應為2年。

邵家輝表示，通關後多了生意，批發零售業人手短缺情況更嚴重，阻礙整體經濟復原，減低發展動力，更指有中小企因嚴重缺人而未能如常營業。他估計現時業內空缺率接近兩成，有約4萬個職位空缺。

他強調，業界一定會優先保障本地員工就業，但批發零售屬於需要大量人力的行業，持續人手不足及成本增加，將阻礙業界和整體經濟復原，令發展動力減低。