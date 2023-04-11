大灣區發展｜香港01行政總裁蘇曉婷：灣區佈局打破媒體經營邊際

粵港澳大灣區是未來發展核心，《香港01》行政總裁蘇曉婷早前接受香港電台節目《飛越大中華》訪問時指出，《香港01》全力配合灣區發展，尋找專題或者活動，初步集中在香港人，並帶來更多灣區城市、各地文化的資訊。她指大灣區的發展佈局，使得香港線上媒體不單只以香港的受眾和商家作為目標，更是打破了經營部份邊際，而大灣區有7,000多萬人口，有很大的商機。



蘇曉婷表示，《香港01》報道大灣區內容或者專題上，為香港人擴闊眼光，帶來不單只是香港人比較熟悉的鄰近城市（如深圳、廣州），甚至帶來中山、佛山、肇慶等香港人未必熟悉的資訊，「我們也會深掘裡面的情況。」她續指，資訊方面擴闊層面，除了關注商業經商、財經、兩地通，或者有一些是生產線方面的資訊，還有科技資訊，以致近年香港人關注的內地或者大灣區物業投資以及退休生活。

只要是一些很硬性的新聞材料或者資訊，我們都會報道，因為線上媒體沒有版位和「air time」的限制，所以當我們發掘不同資訊的時候，配合數據推送，就可以迎合到不同的受眾群體的需要。 《香港01》行政總裁蘇曉婷

另方面，蘇曉婷表示，沒有什麼是比線下實體見面更好的交流，但過去三年疫情都很困難，公司一直都想邀請內地的不同單位，可以親身來到香港，或者北上舉辦深圳場、廣州場。隨着香港與內地全面通關，她指今年就沒有問題了，可以進行一個融合，「所以我在一開始說了01關於灣區部份的交流或者傳播，我會形容為是一個『開始』的狀態，但今年才是全面發放資訊，真正進行融合和交流。」

蘇曉婷指大灣區的發展佈局，使得香港線上媒體不單只以香港的受眾和商家作為目標，更是打破了經營部分邊際。

她解釋說，傳統媒體仍有一些限制，如整本印刷的書或報紙需要運送至當地，電視電台需要訊號接收，但線上媒體是沒有邊界的，只要用戶收到上網訊號，就可以接觸到互聯網資訊。「因此（作為線上媒體）只要爭取到好的資訊，基於事實的資訊，不同地區的用戶都可以通過互聯網來達到你的目標流量的話。如此不同地區商家都可以接觸到線上媒體，都可以找你的平台上投放廣告。」

香港總人口也只有700多萬，蘇曉婷表示，在過去幾年《香港01》做到了本地第一流量大媒體，不重複用戶量在香港超過500萬，目前尚有一些兒童和長者不熟悉手機的使用，所以流量仍有上升幅度，但需投放更多資源，但大灣區有7,000多萬人口，有很大的商機。