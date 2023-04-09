大灣區事業單位　4279崗位向港澳居民招聘　4月10日開始報名

4月10日上午9時，廣東省事業單位2023年集中公開招聘高校畢業生開始報名。此次招聘崗位共有13058個，其中，符合《粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法》及公告要求的港澳居民可應聘位於廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等9市的4279個事業單位工作崗位，覆蓋教育、衛生、文化、科技、道路建設等多個行業領域。



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據了解，大灣區（內地）事業單位薪酬執行國家和廣東省薪酬待遇規定，儘管目前低於香港、澳門地區收入，但勝在工作穩定、社會福利保障完善，且所在地的住房餐飲等生活成本、總體消費指數比較低，幸福指數較高。

大灣區（內地）9市與香港、澳門同聲同氣，飲食、交通、感情方面聯繫非常緊密。港澳居民進入事業單位後，與單位其他內地工作人員一樣適用事業單位崗位管理辦法，晉升程序公開透明、一視同仁。同時，同事之間非常友好，互相幫助，文化差異不大，職場氛圍融洽。

本次招聘實行網絡報名。港澳居民可於4月10日9時至4月12日16時登錄「廣東省事業單位公開招聘信息管理系統（考生報名）」（https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/sydwbk）選擇合適的崗位報名。