父親疫情猝逝捐贈器官救五人　女兒：可能喺街擦身而過係受贈者

親人猝逝，家屬同意捐出親人的器官，希望某一日以另一種形式，在某處再與親人重遇。方小姐在今早的「器官受贈者感恩大會」上提到她爸爸的故事，她說爸爸在疫情期間突然離世，家人商議後同意捐出器官，救助五個病人及家庭。她在大會上說，雖然短時間內失去至親非常難過，但仍想呼籲其他人如遇到同樣情況，也可以考慮捐出家人的器官，遺愛人間，也相信如果家人的器官留在世上，便有可能再在某處重遇，「爸爸雖然係離開咗，但會唔會有一日係街到同我擦身而過嘅，係爸爸嘅受贈者呢？」

醫務衛生局局長盧寵茂表示，內地的器官移植技術已達國際水平，可與香港接軌，期望兩地互換器官捐贈可以恆常化。他續指，現時兩地有各自的器官分派機制，當局正考慮設立第二層分配機制，假如沒有本地病人適合有關器官，該器官無法與本地的輪候系統配對，便可啟動第二層分配機制，將器官捐贈至內地；反之亦然，內地遇到相同情況，亦可贈至香港。



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香港移植學會今日（26日）舉辦2019-2022器官受贈者感恩大會「疫境器官捐贈 大愛無疆」，近300名器官受贈者及其家人、醫護人員，及捐贈者家人出席。醫務衛生局局長盧寵茂也有出席主禮。他致辭時指今日出席特別感恩，認為除了器官捐贈的受惠者要感恩，其實整個社會都要感恩，每個器官都救助一個生命，是「生命的相贈」，幫病人也幫助一個家庭。

他又提到三個感恩，分別致予香港移植學會、醫護人員、捐贈者及其家人。他提到，現時器官捐贈中央名冊約有35萬人，相信仍有上升空間，重申一個捐贈能救助很多生命，再三感謝捐贈者及其家人。

他主動提到芷希的心臟捐贈，指她的父母沒有放棄，在困難下獲得國家協助，牽涉到很多人，「唔知點講感恩。」他認為，是次事件是很好的例子，說明中港都是人民至上、生命至上，希望相關機制可恆常化，也期望社會多了解中國的機制。

器官捐贈者家屬：相信能在某處重遇父親

器官捐贈者女兒方小姐今日也有出席，並分享她爸爸的故事。她提到，爸爸某日清晨5時呼吸有異様無反應，送到急症室後發現頸部兩條主要動脈栓塞，即時接受通血管手術，隨即送到深切治療部，至當日下午情況變差，翌日早上已出現腦壞死；同日下午證實腦幹死亡。

方小姐跟爸爸非常親近，知道爸爸喜歡幫助人，想到如果爸爸的器官留在世上，自己可能在某處會重遇他。一家人商議後，同意捐出爸爸的全部器官，而其捐贈的肝臟、兩個腎臟和兩個眼角膜，救了五個病人及其家庭。她不時會想：「爸爸雖然係離開咗，但會唔會有一日係街到同我擦身而過嘅，係爸爸嘅受贈者呢？」

方小姐表示，在短時間失去至親非常難過，要將剛離世的家人器官捐出屬「好難嘅決定」，也坦言自己至今也未習慣沒有爸爸的日子，每當想念爸爸，都會去爸爸的安息地探望他，但她希望如其他人遇上同樣情況，可考慮讓離逝的家人遺愛人間。

一班器官捐贈受惠者也有出席，並分享他們重獲新生的感受。其中今年70歲的謝婆婆因高血壓而患上腎衰竭，發病初期經常感到周身乏力、精神不振、不時頭暈、作嘔，直言「連飯都唔想食、唔想見人」。她在2011年開始洗腎，她坦言生活有好轉，但一日要洗三次肚，外出也有很多活動不能做，生活仍有很多限制。

謝婆婆說，雖然心裡一直希望換腎，重過正常生活，但她想到自己年紀較大，擔心捱不過手術，又覺得「有都應該畀啲後生先」，一直打定輸數。至2021年3月，她半夜收到醫院電話，指有合適器官可移植，她憶述當時「高興到喺個廳到行嚟行去」，拍醒熟睡的丈夫後，更興奮得想打電話告知一班兒孫。

換腎後，謝婆婆的生活不再受洗肚限制，「好自由，好開心，可以湊孫，去唔同地方。」在感謝捐贈者的同時，她希望以自己為例子，勸勉病友們不要放棄，要多做運動保持體能，「如果唔係有得換，你身體都承受唔到。」

謝婆婆的丈夫說，現時有過萬的病人需要洗腎，每年換腎的人數極其有限，覺得太太算很幸運。他又提到，太太患病初期，曾想過捐腎給太太，不過發現其血管有問題，最後未能成事，現時見到太太重過正常生活，感到非常開心。一直在謝婆婆身邊默默陪伴及支持的他說，「由結婚開始無論患難與共，一定要大家互相照顧。」

香港移植學會會長馬錦文指，近年器官移植個案有所減少，涉及原因有很多，相信新冠過後是一個好時機，全面檢視現時的服務，如加強醫護培訓，改善找出潛在捐贈者的方式，利用新科技令更多器官適合捐贈等，以提升本港的器官捐贈率。她續表示，希望器官受贈者能保重身體，好好生活，並形容這是對捐贈者最好的回報。

器官捐贈聯絡主任鄧婉儀也指出，在疫情期間，工作上要面對很多限制、困難和壓力，尤其在照顧病人家屬方面。由於防疫政策不斷更新，需要更花時間安排恩恤探訪或使用電話視象通訊。但她表示，器官衰竭病人得到器官捐贈，恢復健康和正常生活，是她擔任器官捐贈聯絡主任的原動力。

盧寵茂倡中港互換器官捐贈恆常化

盧寵茂又提到，內地與香港現時各有配對器官的機制（即第一層分配機制），港府有意另設第二層分配機制，當兩地原有機制下找不到適合配對的病人，才會啟動第二層機制，進行跨境捐贈，即假如沒有本地病人適合有關器官，該器官無法與本地的輪候系統配對，便可啟動第二層分配機制，將器官捐贈至內地；反之亦然，內地遇到相同情況，亦可贈至香港。

另外，盧寵茂早前也在北京拜訪中國器官移植發展基金會，商討兩地建立恆常器官移植協作機制。被問及有沒有時間表，他回應希望盡快做，並指醫管局正與中國人體器官分配與共享計算機系統中心商討，包括電腦系統的配對、相互通知、跨境運輸等，需要一定時間訂立細節，如有消息落實，將盡快公布。