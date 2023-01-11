葛珮帆倡自願器官捐贈改為「預設默許」　盡快公布跨境配對機制

一名患心衰竭的女嬰上月獲內地捐贈心臟作移植，民建聯立法會議員葛珮帆今日（11日）在立法會提出書面質詢，要求政府將推廣器官捐贈的工作放在較高位置，期望當局可以與內地探討器官捐贈分享機制並盡快給予時間表。



陳凱欣（左）、林哲玄（中）和葛珮帆（右）要求政府將推廣器官捐贈的工作放在較高位置。（文睿攝）

指政府未解釋「一籃子」因素令人失望

葛珮帆表示，自1993年起，當時的立法局已有動議要求政府促進器官捐贈，惟時至今日，本港只有約35萬人登記器官捐贈，1999年起至今亦只有3宗成功跨境器官捐贈的個案，不少病人未等到移植已去世。葛珮帆表示，是次跨境器官捐贈只是「特事特辦」，未必所有個案都能及時安排，但政府提到設立與內地醫療機構分享遺體器官的恆常機制時須研究「一籃子」因素，但未有解釋細節令人失望。

她直言「救命如救火」，期望政府能盡快就與內地建立恆常的跨境器官捐贈及配對機制提供時間表，並盡全力去推廣器官捐贈文化，讓更多香港市民去參與器官捐贈，挽救更加多生命。她亦建議把現時的「自願捐贈」改為「預設默許」（opt-out），藉以增加適合捐贈器官人士的數目。

目前器官捐贈採用自願登記制度。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

林哲玄指器官移植輪候時間上升

醫療衞生界議員林哲玄指，在2015年至2019年間，腎、肝和心臟移植的輪候時間均呈上升趨勢，平均等候期分別為54、43.8和26個月。同時，有150名病人在等候肝、心或肺移植期間病逝。他呼籲更多市民簽署器官捐贈卡。

陳凱欣：幾千人輪候 但本地捐贈僅雙位數

選委界陳凱欣直言，對政府的回應感到失望，指沒有任何事情比生命更加重要。她表示，對於器官衰竭的末期患者，器官移植是延續生命的唯一方法。如果是因為法規或對內地器官捐贈的誤解，導致未能與內地建立一個制度的話，是非常可悲。

陳凱欣亦留意到，近三年器官捐贈數目相當低，幾千人輪候捐贈，但本地捐贈仍留於雙位數字，器官聯絡主任亦只有9人。她期望衞生事務委員會能盡快就與內地展開器官捐贈合作展開討論，亦希望政府推動器官捐贈着力一點。