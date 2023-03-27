初選案｜區諾軒作供完畢　向官稱不會接觸其他證人　趙家賢明作證

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(27日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的區諾軒繼續作供進入尾聲，他接受完辯方律師盤問後，控方再作覆問，提及時任觀塘區議會主席蔡澤鴻曾向區匯報東九龍協調會情況，想問這事與區和民主黨胡志偉的先後次序，法官追問發問原因，控方回應時指蔡亦是共謀者之一。區則稱他找不到相關通訊記錄，又稱：「唔想人地收過訊息畀我都有問題，引起好多人不必要擔心。」



區作供完畢，法官陳仲衡提醒他，部份同案證人亦在還柙，著他不要和其他證人討論。區說：「以我理解，我唔會接觸到，亦唔會接觸。」案件下午不進行審訊，但會讓控方另一名證人趙家贀在庭內閱讀涉案文件。



現正還柙的區諾軒稱他不會觸亦接觸不到本案其他證人。(羅君豪攝)

辯方指彭沒有跟初選共識

代表彭卓棋的代表大律師盧敏儀今盤問區諾軒，指曾有人在港島區的協議會議提出，要求限制每張參加初選的名單不多於3人，會議中無人反對，區同意。盧續指，彭參加初選的名單卻有4人，問區彭是否故意不跟從該區的共識，區稱他無法得知。法官李運騰問，辯方的案情是彭故意不跟從共識，盧回答是。

控方追問區與胡志偉見面日期

律政司副刑事檢控專員周天行覆問時，問區諾軒和民主黨胡志偉於2020年6月在金鐘見面時，是發生在區收到東九龍區的蔡澤鴻的匯報之前或之後，周解釋他作此提問，是想澄青民主黨對否決預算案的立場。根據區的WhatsApp通訊紀錄，區曾在組織中的群組中，引述蔡澤鴻向區的匯報，內容包括民主黨願意簽署官方文件。

控方任覆問時提及時任區議員蔡澤鴻。（資料圖片）

控方指蔡對串謀有認知是共謀者

法官李運騰問，控方的說法是否指蔡亦是共謀者之一？周起初指控罪指稱被告和「他人」串謀，李官便追問「他人」是否包括蔡，周天行回應蔡是共謀者之一。法官陳慶偉問及其基礎，周解釋蔡曾出席多個會議，並對串謀有認知。

區稱找不到與胡的紀錄

區看過行事曆後稱，找不到和胡的紀錄，又強調他是從蔡收到訊息，同時區議會主席在案中角色有限，區說：「唔想人地收過訊息畀我都有問題，引起好多人不必要擔心。」

此外，今天為被告梁國雄的生日，多名旁聽人士，包括梁的妻子陳寶瑩，在開庭前向梁稱「生日快樂」。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022