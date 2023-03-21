初選案（五）｜見多名參選人陸續作政治表態　區諾軒稱大感無奈

民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的審訊繼續，區諾軒早前接受了代表12名被告的律師盤問，餘下4名被告：何桂藍、鄒家成、李予信及柯耀林的律師，將會在本周起作盤問。



區在作供時繼續提及戴耀廷在他不知情下，把「會否決」財政預算案等字眼，加入了部份選區的初選文件中，區認為戴未有聽取不同人的意見，並把意見歸在一邊，指其做法難言是民主。區又稱，初選時很多人對被取消資格抱樂觀態度，但他覺得言行要謹慎，後來越來越多參與者作政治表態，他亦大感無奈。



初選案時序。(詳看下圖)

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審訊第28天 何桂藍的代表律師開始作盤問

代表何桂藍的律師開治作盤問，區諾軒作供時被法官陳慶偉問及對戴耀廷當時做法的看法，陳官指以區所言，戴未顧及各方看法，便把不同意見帶至同一方向，問區這是否「不民主」。區重述當時情況，認為很難接受這做法是民主，並形容當時候初選已變成「一派拉倒一派」，至今他仍是後知後覺。

他又提到當時各人對參選會否被取消資格(DQ)的問題存樂觀心態，惟他覺得應從過往汲取教訓，小心言行。但至2020年6月初，越來越多人作出政治表態，區亦大感無奈。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022