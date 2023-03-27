六旬兄涉36刀殺弟案　電費爭拗大打出手　被告脫謀殺但誤殺罪成

六旬酒樓雜工疑因水電費問題與同住親弟毆鬥，兩兄弟其後走進房內繼續爭吵，隨後雜工手持染血生果刀步出房間，其弟倒臥血泊中，事後證實身中36刀死亡，胸腔、肋骨、大動脈等均被刺穿。雜工否認謀殺罪受審，庭上揭胞弟不滿與兄長平分水電費，曾要求以「人頭」計算，又拒收被告繳付的水電費。被告庭上自辯稱，當晚胞弟曾剪斷家中電線，更揚言要斬死他，他因受到威脅而犯案，指：「我當時唔想佢死。」陪審團今（27日）於高等法院，一致裁定被告謀殺罪脫，誤殺罪成。案件押後至周四（30日）求情及判刑。



被告卜水強（65歲，酒樓雜工）否認謀殺，控罪指他於2019年9月25日，在香港謀殺其胞弟卜偉根（60歲，電工，下稱胞弟）。

弟認為應以人頭計算電費

控方案情指，被告案發時與妻子黃偉岸、母親姚劉敬和胞弟同住旺角快富街某唐樓單位，住宿開支原由兩兄弟平分，但近年開始產生分歧。據黃、劉兩人的書面口供，胞弟曾稱他只得一個人，不明為何要支付被告夫婦和母親3人的電費，認為應按「人頭」計算；另胞弟妻兒亦曾住在涉案單位，後來申請到公屋後搬走，胞弟因擔心母親搶走他的房間，繼續居於該單位。

被告以為胞弟關掉電源起爭執

案發前一日，胞弟如常將一張1,414元電費單放在櫃桶上，被告留下720元現鈔，但翌日電費單被取走，只剩現鈔。被告夫婦當晚回家後，母親稱家裡停電，經胞弟維修後，只恢復客廳和胞弟睡房的電力，被告房間仍然停電。被告以為是胞弟關了電源，便與胞弟就水電費事宜口角，期間胞弟曾將被告推至飯桌。二人隨後互毆，胞弟取出椅子擊向被告頭部，被告則以玻璃煲蓋擋駕。

胞弟頸胸背多處中刀

後來兩兄弟走入胞弟的睡房，並把門關上，尚在客廳的母親和被告妻子聽到房內傳出爭吵聲，於是報警。約3分鐘後，被告手持一把染血的生果刀步出房間，胞弟則在房內倒臥血泊。被告向妻子說，胞弟拿刀刺他，他才還手斬對方。胞弟送院後證實死亡，驗屍報告顯示他身中36刀，其中致命5刀分別擊中左頸、前胸、背部，並且刺穿胸腔、肋骨、肝臟、胃部、胰臟及大動脈。

被告稱受挑釁還手

被告被捕後，警誡下透露胞弟妻兒居住涉案單位時，兩兄弟都是平分水電費，批評胞弟現時仍住在屬於母親的單位，卻要計算母親「人頭」，形容：「呢啲咁嘅人，早啲死好過遲啲死，連阿媽都唔認。」他又指，當時胞弟先用刀襲擊他，他受到挑釁才還手，並稱只斬了胞弟兩下。

自辯時強調無諗過殺死胞弟

被告庭上自辯稱，當晚胞弟曾揚言要斬死他，之後兩人各自取出生果刀互毆，形容當時情況：「亂打、亂拮、亂插…..總之亂晒籠。」胞弟隨後攬住他，被告則插對方腹部，兩人雙雙倒地。此時，他從胞弟腹部抽出刀來，但取出一半時，因血太滑，該刀再次插向胞弟。他又一度抽泣謂：「我當時唔想佢死，我從來都無諗過想佢死，呢個情況，一時衝動。」

案件編號：HCCC118/2021