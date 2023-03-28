內地團迫爆土瓜灣　旅監局認不理想調查「立食」兩餸飯因團友肚餓

中港通關後，旅遊業趨向復常，有不少內地團來港旅遊。《香港01》早前報道內地團再度迫爆土瓜灣，影響居民生活，近日也有媒體發現有疑為內地團團友在公廁旁「立食」杯面。



旅遊業監管局行政總裁方安妮今早（28日）在電台節目表示，開關後已有派員到多遊客的地點巡查，承認現時情況不太理想，業界也願意將內地團分流到九龍城以外的地方用膳，不過因為費用問題，業界需要時間聯絡願意做平價團餐的食肆。



▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼



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很多食肆不肯做平價團餐

旅遊業監管局行政總裁方安妮在電台節目表示，由開關後已有派員到多遊客的地點巡查，承認現時情況不太理想，認同可多作改善，該局已與業界進行多次會議，「好多人係到做緊好多嘢」，譬如業界已有協調，以不同食飯時間分流，由早上10時多至下午1時許輪流用餐，亦已提醒做團餐的食肆做好預約系統，希望大家給予不同持份者時間及空間改善。

方安妮又提到，業界都有意去一些「較靜嘅區」，以進一步分流內地團，不過，她指出，「每個團嘅費用唔同，貴啲就多選擇，平啲、普羅大眾就40至60蚊一餐，唔係好多食肆肯做。」所以業界現時都正在聯絡一些願意做平價團餐的食肆。她也坦言，現時問題核心在於協調，現時該局有參與業界間協調的統籌，而旅遊代理商其實也很合作，「佢哋都感同身受，你係嗰區你會點諗，佢哋都願意去做，唔想令人討厭。」

業界擬分流到「較靜嘅區」用膳

早前有內地團在街上「立食」兩餸飯，方安妮表示，該局已聯絡代理商調查，了解到當時有年紀較大的旅客在等食飯期間感到肚餓，向導遊表示可否在附近買食物，其後獲安排購買兩餸飯。她坦言「真係唔好睇。」雖然至今未接獲旅客投訴，代理商也無違規，不過該代理商明白社會有很多聲音，「佢哋都知道，都話咗以後都唔會咁做。」

就入境旅行團註冊商店行政計劃，方安妮指業界也相當謹慎，知道該局對強迫購物「係零容忍、唔可以做」，但現時13間註冊商店有10間集中在紅磡、九龍城，是因為該些商店在疫情前已開在該處，但現時開始有其他註冊，「會睇住唔迫爆九龍城。」她又指，這些商店與食肆不同，時間是可以控制，需要做好協調及分流。

被問到低價團應否在香港存在，方安妮指旅監局的立場很簡單，只視乎是否涉及違規，但作為市民，她認為「其實消費每個人都有自由，都睇能力，平價係咪唔歡迎呢?咁好似唔係好公平……應該歡迎每個旅客。」

工會不喜歡以「廉價團」去形容

香港導遊總工會理事長、旅遊業監管局成員黃嘉毅表示，不喜歡他人以「廉價團」形容這類內地團，直指這類內地團對業界很重要，「開關大家都見到，香港入境團都係以國內人客為主力，14億中國人人都係龍蝦客唔可能，大部份都係平民為主。」他認為，不應歧視消費力低的旅客，又指入境團到港前應已知道行程，雖然未能接觸「立食」兩餸飯的代理想，難作評論，但希望港人不應過份解讀兩餸飯的問題。

香港餐務管理協會主席梁振華則在節目上指，香港以往最高峰期一個月能接待逾1200萬名旅客，現時只接待200多萬旅客，直言「團餐問題」不嚴重，但九龍城區以往有六七間做團餐的食肆，現時只有兩間，「聚集又係唔理想」。

但他表明，即使旅遊業界有意安排團友到其他區用膳，但很多平價團的團餐價錢為30多元一位，相信因價錢問題，能接待的食肆不多，「一般食肆無法子做唔到，唔係我哋唔做，係佢本身付出價錢我哋無本事做到。」

議員：應控制內地團數量

立法會議員楊永杰則認為，現時內地團逼爆紅磡、土瓜灣的情況比3年前更誇張，不止見有逾千人在崇安街排隊等食飯，更曾見過有逾百人的內地團到紅磡街市用膳，非常影響區內居民生活。他續指，旅遊業界有意將內地團分流到其他區，「只係將問題延伸去其他點」，認為關鍵在於控制內地團的數量，並敦促旅監局「發揮功能」規管餐廳，確保旅客有足夠時間用膳、有良好體驗，同時要視乎每區的承接能力，以免影響當區居民生活。