港大證ADHD患者長期服用MPH安全有效　盼列世衞基本藥物標準清單

中樞神經刺激劑哌醋甲酯 （Methylphenidate, MPH）在許多國家以及香港是最常用於治療兒童與青少年專注力不足／過度活躍症（ADHD）的處方藥物，惟相關藥物長期服用的耐受性及安全考量的數據卻很匱乏，令世衞亦因「（對藥物的）益處及嚴重副作用的有效證據在品質和局限上存有疑慮」，而拒絕將MPH納入基本藥物標準清單。



港大醫學院早前就聯同澳洲墨爾本大學兒科學系帶領的國際研究團隊進行研究，發現長期使用MPH不會令患者發育不全、增加精神病或神經學相關的不良事件的風險。研究結果已於國際醫學期刊《刺針精神病學》發表。



港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基表示，研究數據可為世衞重新審視將MPH列入基本藥物標準清單提供了重要的依據，有助解決中等收入國家使用ADHD藥物不公的情況。



有研究指出，ADHD患者在沒有治療的情況下容易出現情緒問題、自殘、濫用藥物、成績欠佳、被朋輩排擠、就業和人際關係問題，以及犯罪行為等不良後果。（資料圖片）

ADHD患者易出現情緒問題

ADHD是一種常見的腦神經發育疾病，兒童的全球患病率約7％，成人則約2％。有研究指出，ADHD患者在沒有治療的情況下容易出現情緒問題、自殘、濫用藥物、成績欠佳、被朋輩排擠、就業和人際關係問題，以及犯罪行為等不良後果。

現時，許多國家會使用中樞神經刺激劑MPH作治療兒童與青少年ADHD的處方藥物，而在香港，港大醫學院根據醫院管理局2020年的資料，估算全港約有2%兒童與青少年接受MPH治療。

雖然很多臨床研究均證實了短期內服用MPH是有效、耐受並安全的，但關於長期服用的耐受性及安全考量的數據卻很匱乏，此亦令世界衞生組織以「（對藥物的）益處及嚴重副作用的有效證據在品質和局限上存有疑慮」，而拒絕將MPH納入基本藥物標準清單 （Essential Medicines List）。

港大聯墨爾本大學團隊進行研究

港大醫學院早前就聯同澳洲墨爾本大學兒科學系帶領的國際研究團隊進行研究，在兩年間從英國、德國、瑞士、意大利及匈牙利的27間兒童和青少年心理健康中心共招募了1,410名ADHD患者。

團隊發現長期使用MPH與成長速度、精神或神經症狀並沒有關聯，而與服用MPH的組別相比，長期服用MPH者血壓的收縮壓和舒張壓的平均水平及脈搏率雖然有一定程度的上升，但這種升幅在臨床上是溫和的，而加上在過往的研究中亦已經證明MPH沒有增加患者的自殺企圖、全因性中毒的風險，及可能減輕遭受身體暴力的風險。

另外，研究團隊亦分析64個國家的藥物銷售數據，發現ADHD藥物的使用量僅在高收入國家有上升的趨勢，而中等收入國家的使用水平則維持不變。高收入國家的ADHD藥物使用量也遠高於中收入國家，反映國家收入水平或許影響ADHD藥物的使用量。

冀解決收入問題影響用藥不公情況

研究團隊成員之一港大醫學院藥理及藥劑學系系主任黃志基表示，現時ADHD藥物未入世衞基本藥物標準清單，加上不同國家收入水平迴異，形成了不公平狀況，令全球數百萬患者難以取得藥物，一些重度ADHD患者甚至會得不到適當的治療。他期望今次的研究數據可為世衞重新審視將MPH列入基本藥物標準清單提供了重要的依據，有助解決中等收入國家使用ADHD藥物不公的情況。