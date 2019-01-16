過度活躍症「不斷尾」八成患者成年仍確診　惟乏專門治療

坊間一直有說法稱，患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）的兒童，會隨着成長而痊癒。然而，中大醫學院精神科學系一項研究打破這種說法，結果顯示，83.1%在18歲前曾確診ADHD的受訪患者，成年後仍被評估為ADHD患者；惟相關治療率偏低，當中只有22%至32%受訪患者在成年後，繼續接受專科或門診治療。 負責研究的精神科醫生麥敦平表示，若ADHD患者希望在成年後，繼續到公營機構接受治療，只能輪候公立醫院精神科，與其餘精神病患者排隊「爭位」，一般需等候一至兩年。

中大醫學院精神科學系一項研究發現，83.1%在18歲前曾確診ADHD的受訪患者，成年後仍被評估為ADHD患者。（王海圖攝）

香港中文大學醫學院精神科學系在2015至2018年間，成功以電話聯絡497名曾確診ADHD的患者，最終成功訪問及評估145名患者。同時，相關研究對象必須符合三項條件：在2002年至2005年間年滿6至12歲；曾於本港四大兒童及青少年健康中心確診ADHD；以及在2017年11月前年滿18歲。

研究採用世界衛生組織「成人ADHD自填量表」，配合醫生診斷為患者，結果顯示，共有121名受訪者在成年後，仍被評估為ADHD患者，佔83.1%。該批ADHD患者當中，36.8%為專注力不足類別、3.3%為過度活躍類別、43%為混合類別。

24.8% ADHD成年患者未完成中學

研究人員分析受訪者的教育程度數據，發現有24.8% ADHD成年患者未完成中學課程，52.1%人曾留級，同時亦有56.2%人曾接受大專教育。

中大醫學院精神科學系助理教授麥敦平表示，專注力失調問題會繼續困擾患者，並且會延續至成年階段。（王海圖攝）

ADHD成年患者治療率依然偏低

雖然社會對ADHD的認識逐漸加深，惟研究發現，ADHD成年患者的治療率依然偏低。研究結果顯示，只有21.5%至31.7%的受訪患者在18歲後，繼續接受ADHD相關治療。

中大醫學院精神科學系助理教授、精神科醫生麥敦平表示，雖然隨兒童的腦部發育，過度活躍症狀會漸漸減退，但專注力失調問題會繼續困擾患者，並且會延續至成年階段。

麥敦平強調，若ADHD成年患者能繼續採取合適治療，有助減少出現其他情緒病的機率。（王海圖攝）

有家長擔心食藥影響身高發育

麥敦平分析，ADHD成年患者治療率偏低的原因，主要因為家長、醫護人員對成人ADHD認知不足；成人ADHD沒有過度活躍症狀，導致重視程度較低。他又指，部分家長擔憂藥物治療會帶來副作用，因此不願讓子女接受治療，「有家長擔心食藥後，會影響子女的身高發育，但有數據證明食藥與不食藥，身高都大致相近。」

麥又強調，若ADHD成年患者能繼續採取合適治療，能有助他們順利完成中學教育，減少出現財政問題及其他情緒病的機率。

然而，即使ADHD成年患者希望尋求治療，亦絕非易事。麥敦平說，未成年的ADHD患者一般會於醫管局轄下兒童及青少年健康中心接受治療，惟成年後則須轉介至公立醫院精神科繼續跟進。

麥敦平建議，當局應增撥資源，使精神健康服務涵蓋至18歲後。（資料圖片）

麥形容，輪候公立醫院成人精神科「只有一條隊」，ADHD成年患者需要與其他精神病患者「爭位」，一般需等候一年至兩年才能開始療程。他又指，部分精神科醫生需應付大量個案，同時需應付比ADHD更嚴重的精神病個案，因此ADHD成年患者的會診時間相對較少；惟ADHD治療過程中，醫生需花大量時間傾談、評估，亦與其餘精神病的發病模式不同，因此目前出現資源錯配問題。

建議曾撥資源服務涵蓋至18歲後

麥敦平建議，當局應增撥資源，使精神健康服務涵蓋至18歲後，包括藥物、心理輔導及社會服務支援；同時建議加強醫護人員在成人ADHD治療、病情管理的培訓。

至於ADHD成年患者的面對社交能力較弱、不擅處理人際關係的難題，麥敦平認為，上述難題有機會影響ADHD患者的日常工作，建議當局提供職業輔導，協助他們投身社會。

ADHD成年患者常見徵狀：