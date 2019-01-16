過度活躍成年患者一度萌輕生念頭　嘆坊間輔導收費高難負擔

中大醫學院精神科學系一項研究發現，逾八成專注力失調及過度活躍症（ADHD）患者在成年後，症狀並無隨年紀增長而消失，繼續確診ADHD。成年患者踏入社會後，症狀的影響已非侷限於學業，同時會延伸至職場交際、人際關係等。 有ADHD患者透露，成年後有數年未有接受治療，而坊間的輔導大多十分昂貴，因此未能負擔，更一度因為事業挫折而萌生自殺念頭，「我盡心盡力做，但效果總是比其他人差，覺得好無助……有時會覺得好灰，好自卑。」

中大醫學院精神科學系一項研究發現，83.1%在18歲前曾確診ADHD的受訪患者，成年後仍被評估為ADHD患者。（鄺曉斌攝）

阿軒早於幼稚園時已確診ADHD，未成年前曾斷斷續續接受治療及服用藥物。然而，阿軒自中四開始輟學，由於家庭經濟環境不佳，年紀輕輕已要投身職場賺錢糊口，更一度染上毒癮誤入歧途，數年前已戒毒重回正軌。

停止服藥 易被其他事物分散注意力 被當「無心裝載」​

雖然阿軒已屆26歲，但ADHD症狀並未隨成長而消失。他接受訪問時形容，成年後停止服藥，很容易被其他事物分散注意力，亦不擅於處理人際關係，「有時約咗人或答應咗人，如果無筆錄記低，好容易會唔記得……有時應承完父母，但好快唔記得咗，然後會被怪責。」

阿軒曾於餐廳廚房任職，其經常出現的「善忘」行徑，被部分同袍當成「無心裝載」。阿軒及後向同袍解釋自己情況，結果卻是帶來冷言冷語、言語針對及標籤，他形容：「有時會好怕被指責，一瞓醒見到陽光就會偷偷喊……我盡心盡力做，但效果總是比其他人差，覺得好無助。」

ADHD成年患者阿軒（灰色外套）說：「我盡心盡力做，但效果總是比其他人差，覺得好無助。」（王海圖攝）

不過阿軒承認，自己當時的確有情緒問題，亦意識到ADHD的影響依然存在，因而嘗試到坊間尋找輔導服務，惟所費不菲，每小時收費逾800元，經濟上難以負擔。

因壓力與同袍口角後 遭解僱

「有時會覺得好灰，好自卑。」日積月累的壓力終於爆發，阿軒某天在餐廳廚房與同袍起口角、衝突，隨後遭解僱，「水吧大佬當時同我講，你情緒好唔穩定，不如你去睇醫生。」

阿軒及Tommy（紅色外套）不約而同地指出，ADHD導致他們的人際關係處理能力較差。（王海圖攝）

受事業挫折及感情問題雙重打擊，當時阿軒萬念俱灰，萌生尋死念頭；惟他回想「水吧大佬」的說話後，下意識地走進聯合醫院急症室，跟醫護人員反映自己情緒很不穩定、有自殺念頭，及後重新接受治療。

另一名患者不擅處理人際關係

另一名患者Tommy憶述，自己不擅處理人際關係，其他人亦很難跟上自己的思路，就讀大專時不受同學歡迎。但他同時指，目前正任職老人院保健員，與其共事的同袍十分關心、體諒自己，因而感到很幸運。

精神科醫生麥敦平（黑色西裝外套）指，若ADHD成年患者能繼續採取合適治療，有助減低患情緒病的機率。（王海圖攝）

阿軒及Tommy均為中大醫學院精神科學系「香港ADHD兒童患者成年後跟進研究」參與者，兩人確診患成人ADHD，正接受藥物治療。

負責研究的精神科醫生麥敦平指，雖然隨兒童的腦部發育，過度活躍症狀會漸漸減退，但專注力失調問題會繼續困擾患者，並且會延續至成年階段。他強調，若ADHD成年患者能繼續採取合適治療，有助減低患情緒病的機率。