董事詐騙罪成未判刑已過身　控方續求充公犯罪得益780萬　今獲准

工程顧問公司董事，在旺角一酒店重建項目中，向發展商極力推薦一間其子有關連的公司，但未有通告其子與該公司的關係，發展商最後把部份工程批予該公司。董事去年與另一人被裁定串謀詐騙罪成，惟董事在裁決後不久過身，其判刑亦被擱置。控方今(29日)向法庭申請，要求董事被指在事件獲得的780萬罪得益充公，獲法庭批准，區域法院暫委法官勞潔儀今頒令，需向該董事充公780萬元，並下令其遺產管理人須履行充公令的要求。



控方裁決當日已申請充公犯罪得益

被告王永就，平捷有限公司(平捷)董事；他與馬秀琴，泛海工程有限公司(泛海)董事，於2022年4月26日同被裁定一項串謀詐騙罪名成立，違反普通法。控方同日根據《有組織及嚴重罪行條例》第8條，向法庭申請充公王非法獲取的得益。王於2022年5月中離世，法庭其後擱置其判刑，馬則被判入獄39個月。

王受聘為酒店重建工程當顧問

案情指，王永就是機電工程顧問公司平捷有限公司(平捷)唯一董事兼股東。王的兒子及同案被告馬秀琴，同為工程公司泛海董事兼股東。馬秀琴亦是王永就另一間公司，遠輝工程有限公司(遠輝)的僱員。

創意昇有限公司是旺角一個酒店重建項目的項目發展商，2011年3月，創意昇委派王的公司作機電工程顧問，就消防、電力、機械通風及空調，以及供水及排水裝置安裝工程等四個工程，提供顧問服務。王的公司並有就這4個工程招標和挑選適合的承辦商，及監督規管相關工程。

王極力推薦泛海並安排招標面見

泛海是其中一間參與投標的承辦商，並曾獲王極力推薦，王及馬並曾安排兩名泛海「經理」出席創意昇代表主持的招標面見，創意昇於2014年8月將供水及排水裝置安裝工程合約判授予泛海，合約金額逾2,300萬元。泛海取得合約後，未得創意昇批准，把工程分判予另一間公司。

王未申報其子是泛海的董事

王從來沒有向創意昇申報其兒子是泛海董事，以及他在泛海的權益及與泛海的關係。王又利用不誠實手段，誘使創意昇將有關合約判授予泛海。倘若創意昇知悉王在泛海的權益以，及他與泛海的關係，便不會邀請泛海投標或把合約判予泛海。

廉署調查發現泛海並無任何員工

廉署調查又發現，泛海並無任何員工，出席招標面見的兩名「經理」，其實是遠輝的僱員以及王的商業伙伴。馬在王指示下向創意昇提交所有泛海投標文件及發票。

案件編號：DCCC 882/2019