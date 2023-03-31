消費券2022｜八達通尾期1000元最遲4.16派發　同日領取今年第一期

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/八達通】八達通用戶尚有時間領取2022年消費券最後一期1,000元金額，若3月31日「合資格消費」未滿4,000元，將不能在最後期限4月16日領取尾期。此外，政府將在同一日發放今年首期3,000元消費券，用戶只須準備去年登記的八達通卡，便可在當日拍卡領取消費券。



八達通消費券最後截數日為3.31 最遲4.16派發

八達通的用戶要留意，去年第二階段共5,000元消費券，尾期1,000元的最後領取日為4月16日。換言之，未領取尾期的用戶，須確定3月31日的合資格消費已滿4,000元，才可在4月16日領取消費券，否則錯過該截數日後，1,000元將會被一筆勾銷。

「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。

▼八達通消費券須知事項▼



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只須準備去年登記的八達通卡 可在4.16領取首期$3000消費券

此外，政府將同樣在4月16日，派發今年首期3,000元消費券，選用八達通的市民毋須重新登記，只須準備去年登記的八達通卡，便可在當日拍卡領取消費券。

若市民登記的八達通卡已退還、遺失或失效，便須更改登記紀錄，否則政府將按紀錄存入至該八達通卡。雖然逾期後提交更新資料，政府仍會與八達通跟進，但市民將無可避免會延遲收到消費券。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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查詢「合資格消費」四個方法

1. 八達通消費券查詢網站



2. 使用八達通App直接拍卡查詢（Android手機需具備NFC功能、iPhone 7及iOS 13以上型號 iPhone）



3. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」



4. 八達通電話熱線2969 5588



（點擊進入網站即查合資格消費額）

八達通消費券計劃網頁。（八達通提供）

▼八達通消費券資訊▼



領取八達通消費券四大途徑

1）設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭、公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的拍卡機（藍機）；



2）7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場（包括Market Place、Market Place by Jasons、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店；



3）八達通手機App（須具有NFC功能、iOS 13以下的手機除外）；



4）八達通服務站。

