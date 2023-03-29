內地團｜直擊「光速團」變吃足36分鐘　團友：導遊說別着急別噎着

內地旅行團逼爆土瓜灣用膳引起熱議，旅遊業監管局昨（28日）與業界及食肆開會，制定三大改善措施，包括餐廳要行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制，會在周四（30日）或之前實施。



《香港01》今日到「人氣食肆」嘉樂軒視察，新措施實施後「速食團」不再，旅行團用膳至少30分鐘才「落樓」，部份團友需走至附近停車場上車；另有團友稱導遊告之他們「別着急，別噎着，歲數大了。」



▼《香港01》記者3.29 直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況。▼



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土瓜灣嘉樂軒今實施新措施，光顧的旅行團仍如過江之鯽，一團接一團進入食膳。有別於數日前情況，食肆已安排職員身穿反光背心，在場維持秩序，安排團友排隊及入客等。

昔日常堵塞崇光街馬路的旅遊巴，今日在門外落客後即離開，部份則在附近停車場落客，團友須步行到店內。食肆協調旅遊巴抵門口後，才讓食客落樓上車。現場也有大批交通警員在場，不時指揮現場交通，示意旅遊巴停泊或離開。

今日現場所見，未再見有十多分鐘的「速食團」，所有旅行團大約均在店內進食30分鐘才獲安排落樓上車。《香港01》直擊其中一團人，約下午1時15分到店，1時51分落樓，全程約36分鐘。

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除嘉樂軒外，附近的富源酒樓亦迫爆內地客。（梁鵬威攝）

有團友向記者表示，導遊提醒他們可按正常速度進食，「別着急，別咽着，歲數大了」；團友張先生則稱自己牙痛吃不了東西，10分鐘就吃完到外面垃圾桶附近吸煙，其朋友稱導遊亦讓他們「慢慢吃、不着急。」

不過，有團友用膳完畢後獲安排落樓，但卻在行人路等候約20分鐘才獲安排上車；亦有團友因旅遊巴停泊在附近停車場，故需步行過馬路上車。除嘉樂軒外，附近的富源酒樓亦迫爆內地客，部份團友亦須步行到停車場上車。

崔定邦指新規定至少要用膳30分鐘，故食肆用善時間必要減少，料減少三分之一客。（王海圖攝）

記者向嘉樂軒負責人查詢，有職員稱無負責人，並強調該處為私人地方，示意記者離開。旅遊促進會總幹事崔定邦中午到酒樓了解狀況，他形容「似乎今日情況都OK」，又在警方及旅監局共同管理下，排隊情況不見有問題。

他又說，因新規定至少要用膳30分鐘，故食肆用善時間必要減少，料減少三分之一客。他透露，酒樓有安排職員計算每枱客大概用膳時間，夠30分鐘就會讓其離開。